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8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken kıskıvrak yakalandı

8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken kıskıvrak yakalandı

YUNANİSTAN’a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan’a yasadışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen E.T., Ü.Y., G.Y. İ.E. şüphelileri ile terör örgütü PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A. sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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