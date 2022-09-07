Binbir hastalığa etkili! Antik çağların en koruyucu bitkisi: Demirhindi

Antik çağalarda en çok kullanılan bitkiler arasında yer alan demirhindi, birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyordu. Özellikle şerbetlere tat vermek için de kullanılan demirhindi, içerisindeki vitamin ve mineraller sebebiyle günümüzde de hala faydalı bitkiler olarak kullanılıyor.

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Alternatif tıpta kullanılan birçok faydalı besin ve bitki bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise demirhindi. Özellikle antik çağların koruyucu bitkisi olarak bilinen demirhindinin, içeriğindeki vitamin ve mineraller dolayı sağlık için birçok faydası bulunuyor.

İşte günümüzde de hala kullanılmaya devam eden demirhindinin, kalp ve damar sağlığı, kansızlığa karşı etkisi, kanser riskine karşı koruması gibi birbirinden farklı faydaları.

Kalp ve damar sağlığı

Kalp sağlığına iyi geldiği bilinen demirhindi bitkisi, kalp damarlarında oluşabilecek olan yağlanmalara karşı koruma saplayarak kalp kaynaklı yaşanacak hastalıkların görülme riskini ve kalp krizi gibi ciddi problemlerin önlenmesine yardım eder.

Hastalıklara karşı koruma

C vitamini, flavonoidler, karotenler ve B vitamini açısından zengin olması nedeniyle vücuda girmeye çalışan serbest radikallere karşı koruma sağlayan demirhindi bitkisi, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve korunmasını, hastalık görülme riskini ve belirtilerini azaltır.

Kansızlığı önler

Vücuttaki demir seviyelerini yükselterek kansızlığın giderilmesini ve bu sayede anemi görülme riskini azaltacak olan demirhindi bitkisi, geleneksel zamanlardan beri de sağlık için kan toniği görevi görmektedir.

Kanser riskine karşı korur

Anitoksidan ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı vücudun alacağı her türlü hasara karşı koruma sağladığından ciddi problemlere yol açacak olan kanser görülme riskini de azaltacak olan demirhindi kanser önleyici özellikleri sergileyerek sizi korur.

Kan şekeri seviyelerini dengeler

Diyabet yani şeker hastalarında ciddi bir risk oluşturabilecek ani şeker yükselmelerine karşı etkili bir koruma sağlayarak kan şekeri seviyelerinin dengeli bir şekilde işlemesini, insülin direncinin normal seviyelerde seyretmesini sağlar.

Cildi korur ve canlandırır

Cilt enfeksiyonları, çıbanlar ve diğer cilt bozuklukları üzerinde olumlu etkileri bulunan demirhindi, cildin kaybetmiş olduğu her türlü nemi ve dengeyi vücuda geri kazandırarak cildi alacağı hasarlara karşı korur, akne ve sivilcelerin etkisini en aza indirir.

Demirhindi Türkiye'de nerede yetişir?

Demirhindi ağacı, genellikle Afrika'nın tropikal bölgelerine, özellikle de Sudan'a özgü bir bitkidir, ancak ekimi, dünyanın neredeyse tüm tropikal bölgelerine yayılmıştır çünkü bu bitki, faydalı ve arzu edilen bir beslenme kaynağı olarak bilinir. Demirhindi Türkiye genelinde de İç Anadolu bölgelerinde yetişen ve gıda sektöründe hem çiğ hem de kurutularak kullanılan bir bitkidir.



