6'lı masada aday tartışması büyüyor! Davutoğlu: "Aday kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş sunduğu Liderler Özel programına konuk oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarının ardından Davutoğlu, zor bir seçim süreci yaşanacağının altını çizdi ve "Şu kanaat son derece yanlış olur; 'Çok kolay bir kazanılacak bir zafer var ve kim olursa olsun seçimi kazanır.' Hayır! Türkiye'de hiçbir seçim kolay değil" ifadelerini kullandı.

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş sunduğu Liderler Özel programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masaya geldi mi? sorusuna cevap veren Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini değerlendirdi.

"Net olarak söylüyorum, hiç tartışılmadı"

Programda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masaya geldi mi? sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, "Sayın Kılıçdardoğlu bu konuyu soru geldiğinde başı şeyleri kanaatlerini paylaşıyor. Ve her defasında da buna altılı masada karar vereceğiz de diyor. Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı" dedi.

'İçimizden birisi aday olabilir, dışarıdan birisi aday olabilir'

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgil konuşan Davutoğlu, "İçimizden birisi aday olabilir, dışardan bir aday olabilir" dedi. Davutoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Eğer biz nasıl sorusunun mekanizmasını iyi kurarsak adayın kişiliğinden ve kimliğinden çok o yönetim biçiminin etkinliği tartışılır.

Şu ana kadar üzerinde mutabık kaldığımız husus seçim tarihi netleşene kadar süreç başlayana kadar aday konusunu konuşmamak. Bunları geçtik yok. 2 Ekim'deki toplantıda da bunların hemen gündeme geleceği kanaatinde değilim. Tabi ki konuşulacak, istişare edilecek. Her parti içinde istişareler yapılacak. Partiler arası istişareler yapılacak ama hemen konuşulmayacak. Geçiş sürecini konuşma kararı aldık.

"Türkiye'de hiçbir seçim kolay değildir"

Gelecek seçimin muhalefet tarafından çantada keklik olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, zor bir seçim süreci yaşanacağını belirtti.

"Aday kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış"

Davutoğlu, "Şu kanaat son derece yanlış olur; 'Çok kolay bir kazanılacak bir zafer var ve kim olursa olsun seçimi kazanır.' Hayır! Türkiye'de hiçbir seçim kolay değildir. Çantada keklik değil. Zor bir seçim kampanyası olacak." dedi.