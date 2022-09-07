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Galatasaray, James Rodriguez'i kiralamak için resmi teklif yaptı

Galatasaray, James Rodriguez'i kiralamak için resmi teklif yaptı

James Rodriguez ile her konuda anlaşan Galatasaray, transferin gerçekleşmesi için kulübü Al-Rayyan'ı ikna etmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılıların, Al-Rayyan'a oyuncunun maaşının 2 milyon euro olan kısmını ödeme teklifi yaptığı öğrenildi.

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Sarı-kırmızılılarda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hızı kazandı. Cimbom, James Rodriguez'i kiralamak için Al-Rayyan'a teklifte bulundu.

Galatasaray'ın, dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Maaşın bir kısmını ödemeyle kiralık teklifi

Galatasaray, Al Rayyan'da 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı 10 numara için kulübüne maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti. Al Rayyan ise Galatasaray ile yarı yarıya maaş paylaşımı yapmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

James Rodriguez kariyeri

12 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Envigado altyapısında başladı. Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formalarını giydi. 2021 yılında Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 86 karşılaşmada 24 gole imzasını attı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro... James Rodriguez, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

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