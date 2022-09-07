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Bolu'da zehirlenmeler! 43 kişi hastanelik oldu hepsinin şikayeti aynı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da zehirlenmeler! 43 kişi hastanelik oldu hepsinin şikayeti aynı...

BOLU'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Kentteki bir fabrikada çalışan 43 kişi aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Ekipler yemek ve içme suyundan numune aldı. Geçtiğimiz aylarda Bolu'da sudan zehirlenmeler yaşanmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kentte faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 43 işçi, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Zehirlendikleri değerlendirilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fabrikadaki yemek ve içme suyundan numune alındı.

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