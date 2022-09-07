BIST 3.389
DOLAR 18,24
EURO 18,04
ALTIN 997,58
HABER /  SPOR

Icardi, İstanbul'a geliyor! Son paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Icardi, İstanbul'a geliyor! Son paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transferde sona yaklaştığı söylenen Mauro Icardi'nin bu gece İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Arjantinli golcünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Abone ol

Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.

PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Aslan dövmesinde sarı-kırmızı renkler

Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahvaltı sofralarınızın en iyisi olacak! Bu ıspanaklı peynirli krep tarifi size parmaklarınızı yedirecek
Kahvaltı sofralarınızın en iyisi olacak! Bu ıspanaklı peynirli krep tarifi size parmaklarınızı yedirecek
İzmir yüzüncü yıl etkinlikleri Tarkan İzmir konseri kaçta nerede 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu programı
İzmir yüzüncü yıl etkinlikleri Tarkan İzmir konseri kaçta nerede 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu programı
Memur ve emekli maaşları yeni yıl zammı netleşiyor en düşük aylık hesaplandı
Memur ve emekli maaşları yeni yıl zammı netleşiyor en düşük aylık hesaplandı
ATM'den para çekenlerin yanına yaklaştılar! Dolandırıcıların son oyununa bakın
ATM'den para çekenlerin yanına yaklaştılar! Dolandırıcıların son oyununa bakın
Japonya, ABD ve Güney Kore’den üçlü Kuzey Kore zirvesi
Japonya, ABD ve Güney Kore’den üçlü Kuzey Kore zirvesi
ROKETSAN ürünlerinin Azerbaycan ordusunca kullanımı ivme kazandı
ROKETSAN ürünlerinin Azerbaycan ordusunca kullanımı ivme kazandı
Dudak kuruluğu yaşıyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin
Dudak kuruluğu yaşıyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin
2023 Türkiye seçimi için son anket geldi İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana sonuçları bomba
2023 Türkiye seçimi için son anket geldi İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana sonuçları bomba
Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası doktor halı saha maçına gitti
Kocaeli'de bebeğin ölümünde ihmal iddiası doktor halı saha maçına gitti
Milli Eğitim Bakanlığı tarihi ve rakamı duyurdu! Öğretmenlere ödeme müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarihi ve rakamı duyurdu! Öğretmenlere ödeme müjdesi