Icardi, İstanbul'a geliyor! Son paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transferde sona yaklaştığı söylenen Mauro Icardi'nin bu gece İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Arjantinli golcünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Abone ol
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.
PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Aslan dövmesinde sarı-kırmızı renkler
Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.