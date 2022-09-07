Kahvaltı sofralarınızın en iyisi olacak! Bu ıspanaklı peynirli krep tarifi size parmaklarınızı yedirecek

Sabah kahvaltılarda kahvaltılıktan başka yiyecek bir şeyler istiyorsanız bu ıspanaklı peynirli krep tarifi tam size göre... Kolay yapılışı ve malzemeleri sayesinde kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu krepleri yiyenler parmaklarını da yiyecek. Eşiniz, çocuğunuz kokusunu alıp yatağından kalkacak. İşte aklınıza kazıyacağınız ıspanaklı peynirli krep tarifi...

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Ispanaklı peynirli krep tarifi

Sabahları kahvaltılıkların yanında yiyecek lezzetli bir şeyler mi arıyorsunuz? Bu krep tarifini buzdolabınızın üstüne asacaksınız. Çünkü her gün tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Kokusuyla bütün evi saracak olan krepler, kahvaltınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Ispanaklı peynirli kreplerin eşsiz kokuyu duyan eşiniz, çocuğunuz yatağından kalkacak ve yemek sofrasının etrafında toplanacak. Uyuyanı uyandıran bu krepleri yiyenler parmaklarını da yiyecek. Kahvaltıya arkadaşlarınızı çağırdığınızda bu kreplerden dolayı sofradaki diğer yiyeceklere kimse dokunmayacak. Sohbet etmeyi unutup midenize bayram ettirceksiniz. Bu iddialı krep tarifini sizler için ayrıntılarıyla derledik. İşte ıspanaklı peynirli krep böyle yapılır...

Ispanaklı peynirli krep için malzemeler:

Hamur harcı için:

- 1 su bardağı süt

- Yarım su bardağı su

- 2 adet yumurta

- 1,5 su bardağından 1 parmak eksik un

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- Tuz

- Sıvı yağ (Krepleri pişirmek için)

İç harcı için:

- 100 gram beyaz peynir

- Yarım demet doğranmış ıspanak

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet kırmızıbiber

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Domates sos için:

- 2-3 yemek kaşığı Muratbey Tereyağı

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 4 yemek kaşığı domates püresi

- Sosu açmak için biraz sıcak su

- Bir tutam toz şeker

- Tuz, karabiber

Ispanaklı peynirli krep yapılışı:

- Krep yapmak için gerekli tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabının içine alıp tel çırpıcı yardımıyla, karışım tamamen pürüzsüz oluncaya kadar çırpın.

- Krep tavasına birkaç damla sıvı yağ ekleyip, bir fırça ya da kağıt havlu ile tavanın her yerine yayın.

- Daha sonra, hazırladığınız krep karışımından bir kepçe alıp tavanın tam ortasına dökün ve elinizle tavayı dairesel şekilde döndürerek, krep hamurunun her yere yayılıp yuvarlak ve düzgün bir şekil almasını sağlayın. (İçine dolu dolu harç koyacağınız için dilerseniz, her zaman yaptığınız kreplerden biraz daha kalın yapabilirsiniz.)

- Pişen yüzü tamamen tavadan ayrılana kadar tersini çevirmeyin. Çevirmeye çalışırsanız yapışır ve parçalanır.

- Ayrılınca diğer tarafını da pişirip tavayı yeniden yağlayın ve bir kepçe krep daha alıp yine tam ortaya dökün. Bu işlemi krep harcınız bitene kadar devam edin. Her defasında tavanızı yağlamayı unutmayın.

- Hazırladığınız krepler bir kenarda beklerken, genişçe bir tavaya sıvı yağı koyup ısıtın ve yemeklik doğradığınız kuru soğanı saydamlaşana kadar kavurun.

- Üzerine ince uzun dilimlenmiş kırmızı biberleri ilave edin.

- Soğanları biberle birkaç dakika kavurduktan sonra, doğranmış ıspanakları ekleyin. Daha sonra da tuzunu ekleyin ve iyice yumuşayıp piştikten sonra ılınması için ayrı bir kaba alın.

- Üzerine, elinizle ufaladığınız taze peynirleri ekleyip hepsini güzelce karıştırın.

- İç harcınızı da bir kenarda bekleme aldıktan sonra, domates sos yapmak için gereken malzemeleri, bir sos tavasının içine koyup pişirmeye başlayın. Suyunu çekip, sos kıvamını alınca ocaktan alın.

- İlk krepinizi tezgaha alıp her yerine hazırladığınız iç harcı yayın. Krebi rulo olacak şekilde sarın.

- Bu işlemi yapmaya, tüm krepleriniz ve iç harcınız bitene kadar devam edin.

- Tabağa alıp üzerine pişirdiğiniz domates sosunu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...