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ROKETSAN ürünlerinin Azerbaycan ordusunca kullanımı ivme kazandı

ROKETSAN ürünlerinin Azerbaycan ordusunca kullanımı ivme kazandı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullandığı sistemlerin Azerbaycan ordusu tarafından kullanımında da ciddi bir ivme yaşandığını, ROKETSAN üretimi güdümlü mühimmat, roket ve füze sistemlerinin Azerbaycan'da ciddi talep gördüğünü belirtti.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarı ADEX 2022'de 41 Türk şirketi de yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara en büyük katılımı sağlıyor.

Türkiye'nin milli mühimmatlarının üreticisi ROKETSAN da fuarda ürünlerini sergiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin kardeş ülke Azerbaycan'da da kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci, "Özellikle TSK ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişkilerin daha da üst seviyeye çıkması ile beraber TSK'nın başarıyla kullandığı sistemlerin Azerbaycan ordusu tarafından da kullanımında da ciddi bir ivme görüyoruz. TSK tarafından kullanılan güdümlü mühimmat, roket ve füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından da çok ciddi bir talep gördüğünü söyleyebiliriz. Karabağ Savaşı'nda özellikle SİHA'ların ve bizim üretmiş olduğumuz mühimmatların başarısından sonra da bu ilişkinin çok daha hızlı bir şekilde geliştiğini gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.

TSK ile Azerbaycan ordusu arasındaki yakın ilişkinin ve bütün silah sistemlerinde ortak kullanıma geçilmesinin TSK'nın kullandığı bütün sistemlerin Azerbaycan ordusu tarafından da kullanılmasını garanti hale getirdiğini belirten İkinci, "ROKETSAN olarak üretmiş olduğumuz balistik sistemler başta olmak üzere birçok ürün Azerbaycan ordusu tarafından kullanılıyor. Bunun da hızla artıyor olmasını hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından bu ilişkilerin çok daha sağlıklı noktaya gelmesi için önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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