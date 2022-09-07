Nevşin Mengü'den altılı masa çıkışı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemeyen altılı masa seçmenlerini kızdırmaya başladı. Gazeteci Nevşin Mengü de bu belirsizliğe tepki göstererek, “Muhalefet böyle devam ederse seçimi kaybeder” ifadelerini kullandı.

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kaldı. Adayını çoktan belirleyen Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola çıkmaya hazırlanırken altılı masa adayını daha çıkartmadı.

Sürekli toplanıp bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi kamuoyuna sunamayan altılı masa, kendi seçmeninin de tepkisini çekmiş durumda.

“Muhalefet seçimi kaybeder”

Gazeteci Nevşin Mengü, bu belirsizliğe tepki göstererek bir analiz yaptı.

Altılı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse’ seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

Mengü’ye takipçilerinden de destek geldi.

"İlk defa katılıyorum Nevşin’e"

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu berbat anket sonuçlarına rağmen hala kendi adaylığını dayatmaya devam ederse altılı masa dağılır. Şu an ilişkiler bozulmasın diye kimse liderler düzeyinde karşı çıkmıyor görünüyor ama CHP hariç bütün teşkilatlar Kılıçdaroğlu adaylığına karşı.” derken; bir başkası, “İlk defa katılıyorum Nevşin’e. Çıkar işte Mansur’u (Yavaş) aday kazan çok basit. Herkesi toplar etrafına zaten.” yorumunu yaptı.