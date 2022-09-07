BIST 3.395
DOLAR 18,23
EURO 18,06
ALTIN 998,48
HABER /  GÜNCEL

Nevşin Mengü'den altılı masa çıkışı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler

Nevşin Mengü'den altılı masa çıkışı: Böyle devam ederlerse seçimi kaybederler

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi adayını belirlemeyen altılı masa seçmenlerini kızdırmaya başladı. Gazeteci Nevşin Mengü de bu belirsizliğe tepki göstererek, “Muhalefet böyle devam ederse seçimi kaybeder” ifadelerini kullandı.

Abone ol

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kaldı. Adayını çoktan belirleyen Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola çıkmaya hazırlanırken altılı masa adayını daha çıkartmadı.

Sürekli toplanıp bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi kamuoyuna sunamayan altılı masa, kendi seçmeninin de tepkisini çekmiş durumda.

“Muhalefet seçimi kaybeder”

Gazeteci Nevşin Mengü, bu belirsizliğe tepki göstererek bir analiz yaptı.

Altılı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse’ seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

Mengü’ye takipçilerinden de destek geldi.

"İlk defa katılıyorum Nevşin’e"

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu berbat anket sonuçlarına rağmen hala kendi adaylığını dayatmaya devam ederse altılı masa dağılır. Şu an ilişkiler bozulmasın diye kimse liderler düzeyinde karşı çıkmıyor görünüyor ama CHP hariç bütün teşkilatlar Kılıçdaroğlu adaylığına karşı.” derken; bir başkası, “İlk defa katılıyorum Nevşin’e. Çıkar işte Mansur’u (Yavaş) aday kazan çok basit. Herkesi toplar etrafına zaten.” yorumunu yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası
Foto Galeri Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yıllık yüzde 56.9 arttı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yıllık yüzde 56.9 arttı
İnsana bulaşıyor! Türkiye'de ilk kez görüldü, İstanbul'da çok var! Yeni salgın endişesi...
İnsana bulaşıyor! Türkiye'de ilk kez görüldü, İstanbul'da çok var! Yeni salgın endişesi...
Hemoroid ile başınız dertteyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! En etkili doğal ilaçlar
Hemoroid ile başınız dertteyse bu yöntemleri mutlaka deneyin! En etkili doğal ilaçlar
HDP'ye bakanlık tartışması! İYİ Parti'de 'Gürsel Tekin' istifası
HDP'ye bakanlık tartışması! İYİ Parti'de 'Gürsel Tekin' istifası
'2 Ekim'i bekleyip görelim' deyip açıkladı! Cem Küçük'ten olay iddia
'2 Ekim'i bekleyip görelim' deyip açıkladı! Cem Küçük'ten olay iddia
19 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı
19 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı
Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi
Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi
Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!
Magazin dünyasını sarsan iddia! Pınar Eliçe, Hadise'nin sahnede ağlama sebebini açıkladı!
Türkiye'den taşındı ünü dünyaya yayıldı! Can Yaman Venedik'te 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü aldı
Türkiye'den taşındı ünü dünyaya yayıldı! Can Yaman Venedik'te 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü aldı
Akıllara zarar iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı
Akıllara zarar iddia! Temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı