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Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

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Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

TÜRKİYE'nin 'lider ülke' olarak yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı, 30. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO Polonya'nın Kielce kentinde törenle açıldı. Fuara ziyaretçilerin ve yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin gözbebeği Bayraktar TB2 damga vurdu.

Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

Polonya'nın Kielce kentinde başlayan orta ve doğu Avrupa’nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı.

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Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

Mehteran Birliği’nin gösterisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından beraberindeki heyetle etkinlik alanına gelmesiyle başladı.

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Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

Mehteran Birliği’nin gösterisi fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.

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Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası

Fuarın gözdesi Bayraktar TB2 oldu

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen ve 9 Eylül’e kadar sürecek fuarda Mehteran Birliği’nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar’ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 

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