Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarına Türkiye damgası
TÜRKİYE'nin 'lider ülke' olarak yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı, 30. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO Polonya'nın Kielce kentinde törenle açıldı. Fuara ziyaretçilerin ve yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye'nin gözbebeği Bayraktar TB2 damga vurdu.
Polonya'nın Kielce kentinde başlayan orta ve doğu Avrupa’nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı.
Mehteran Birliği’nin gösterisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından beraberindeki heyetle etkinlik alanına gelmesiyle başladı.
Mehteran Birliği’nin gösterisi fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.
Fuarın gözdesi Bayraktar TB2 oldu
Bu yıl 30’uncusu düzenlenen ve 9 Eylül’e kadar sürecek fuarda Mehteran Birliği’nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar’ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.