Türkiye'den taşındı ünü dünyaya yayıldı! Can Yaman Venedik'te 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü aldı

Geçtiğimiz yıllarda yaşamını İtalya'da devam ettirmeyi tercih eden ünlü oyuncu Can Yaman oyunculukta dur durak bilmiyor. Yaman İtalya'da gerçekleşen festivallerde 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülününün sahibi oldu.

Abone ol

İki yıl önce dizi çekimleri için gittiği İtalya'da yaşama kararı alan İnadına Aşk, Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Can Yaman Pandemi döneminde sık sık İtalya'da bulunmuş ve oyunculuk kariyerine burada devam etmek istemişti.

Dizi aşkı gerçek olmuştu

Yurt dışında birçok ülkede geniş hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu aynı zamanda Uluslararası birçok ünlü projede bulunuyor. Son olarak çekimleri İtalya'da yapılan "Viola Come Il Mare" adlı İtalyan dizisinde rol alan ünlü oyuncu dizide başrol paylaştığı Francesca Chillemi ile dizi aşkını gerçeğe çevirmişti.

Yaman'ın güven problemi varmış!

Evlilik hazırlıkları yaptığı İtalyan sunucu sevgilisi Diletta Leotta'dan geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü oyuncu yeni dizisindeki rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başlayınca eski sevgilisi Diletta Leotta Can Yaman'ın eski ilişkisine dair bombayı patlatmıştı. Leotta, Yaman hakkında "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" demişti.

'En İyi Uluslararası Aktör'

32 yaşındaki ünlü oyuncu aşk hayatında yaşanan gelişmeleri gözardı etmiş ve İtalya'da bu yıl 79.'su düzenlenen Venedik Film Festivaline kendisi gibi oyuncu yeni sevgilisi Francesca Chillemi ile katıldı.

Yabancı birçok dizide rol alan Yaman ilk olarak "The Whale" filminin prömiyerinde boy göstermiş ardından İtalyan filmlerine yönelik "Filming Italy Best Movie Achievement Award" adlı organizasyona katılmıştı. Ünlü oyuncuya festivalde gerçekleşen törende 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü verildi.

Ödülüyle magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü oyuncunun yeni dizisi El Turco'nun geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından heyecanla karşılandığı Macaristan'da çekileceğini açıkladı.