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Sakarya'da korkunç olay! Boşanma davalarının olduğu gün yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da korkunç olay! Boşanma davalarının olduğu gün yaptı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde genç kadın boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklandı. Talihsiz kadının durumu ağır...

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Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ş.B. (25), bugün görülecek boşanma davası öncesi eşi E.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli E.B. ise sesleri duyması üzerine olay yerine gelen adliyede görevli polis tarafından gözaltına alındı.

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