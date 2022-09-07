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Çalışanlar sabah dükkana geldiğinde farketti güvenlik kamerasına bakınca inanamadılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çalışanlar sabah dükkana geldiğinde farketti güvenlik kamerasına bakınca inanamadılar

ANTALYA’da 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu tek başına kucaklayarak götüren kadın hırsız, iş yeri çalışanlarını hayrete düşürdü. İş yeri çalışanları, güvenlik kameralarındaki görüntülere inanamadıklarını söyledi.

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Alanya’nın Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren klima teknik servisi personelleri, sabah mesaiye başladıklarında, bir önceki gün koydukları klima motorunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

"Biz iki kişi zorlanıyoruz"

50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu bir kadının rahat tavırlarla yüklenerek götürdüğünü görünce hayrete düştüklerini belirten Mahir Çelik, “Sabah saat 8 sıralarında işletmeye geldik. Bir gün önceden yerine koyduğumuz klimanın yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra kamera kayıtlarını açarak, izledik. Biz çalışanların iki kişi zorlanarak kaldırdığı 50 kilogram ağırlığındaki klimanın bir bayan tarafından el arabasına götürüldüğünü ve oradan götürdüğünü görünce hayretler içerisinde kaldık” dedi.

Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameraları görüntülerinde, bir kadın teknik servise ait alana girdiği anlaşılıyor. İçeriye doğru ilerleyen kadın gözüne kestirdiği 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu rahatlıkla kucaklayarak götürdüğü görülüyor.

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