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Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...

Gazeteci Hande Fırat çılgına döndü! 15 Temmuz iddialarına sert yanıt verdi: Yettiniz artık zavallısınız...

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan, gazeteci Hande Fırat'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce gizlice MİT'le görüştüğü iddiası büyük tartışma yarattı. Resmi Twitter hesabından iddialara yanıt veren Fırat, "Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz? Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay'ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Yettiniz artık, zavallısınız" ifadesini kullandı.

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Gazeteci Hande Fırat ile ilgili çeşitli internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 15 Temmuz iddiası tartışmalara neden oldu.

Fırat'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT'le görüştüğüne yönelik iddia çok sayıda kişinin hesaplarından paylaşılırken, gündemdeki gazeteci bu habere resmi Twitter hesabından yaptığı oldukça sert açıklamayla yanıt verdi. Hande Fırat, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;

"Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz?"

"Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba! Niye kaçtılar? Kaç yıldır örgütlendiler? Nasıl örgütlendiler? Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz?

"Telefon sinyallerima bakılsın, Nuh bey ile görüşmüş müyüm?

Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay'ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende.

"Benim FETÖ'cülerle tek karemi bulamazsınız"

Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum. Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız."

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