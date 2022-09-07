Taze aşıkların aşkı belgelendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

Yargı dizisinin yıldız oyuncusu Pınar Deniz ve meslektaşı sevgilisi Kaan Yıldırım geçtiğimiz aylarda ilişki yaşadıklarını fotoğraflarıyla ifşa etmişlerdi. Aşk yaşayan ünlü çift ilk kez yan yana görüntülendi.

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Son zamanlarda özel hayatıyla ve yaşadığı aşklarla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım 2016 yılında ‘Adı Mutluluk’ adlı dizide başrol paylaştığı rol arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ile dizi aşkını gerçekleştirmiş ve nikah masasına oturmuştu.

Büyük aşk yaşamıştı

Mutlulukları kısa süren ünlü çift ihanet iddiaları nedeniyle üç yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandırmıştı. Uzun bir süre hayatına kimseyi almayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım 2020 yılında ünlü şarkıcı Hadise ile yeni bir ilişkiye başlamış, büyük bir aşk yaşamıştı.

Hadise ile bir buçuk sene aşk yaşayan ve görüntüleriyle magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım kısa bir süre sonra yine ihanet iddialarıyla Hadise ile yollarını ayırmıştı.

İhanet iddialı bitmedi!

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan yakışıklı oyuncunun adı kısa süreli olarak oyuncu Hande Erçel’le de anılmış ve daha sonra tekrardan ortaya çıkan ihanet iddiaları ile ayrıldıkları iddia edilmişti. İlişki iddialarını yalanlayan oyuncu ikili sadece arkadaşız diyerek iddiaları sonlandırmıştı.

Yıldırım gönlünü bu defa Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’e kaptırdı. Yiğit Kiraz’la kısa süre önce ilişkisi biten Pınar Deniz’le adı aşk iddialarına karışan ünlü oyuncunun Deniz’le İzmir’de tatil yaptığı ortaya çekildikleri bir fotoğrafla çıkmıştı.

İlk kez el ele

Daha önce Hadise ile olan ilişkisinide fotoğrafla ifşa eden ünlü oyuncu bu defa Pınar Deniz’le olan ilişkisini bilekliğindeki K harfi ve gözlüğü ile ifşa etmişti. Aşk yaşadıklarını inkar etmeyen çift herhangi bir açıklamada yapmamıştı.

Taze aşıklar birlikte Harbiye’de sahne alan Melike Şahin’i dinlemeye el ele gittiler. Rahat halleriyle dikkat çeken ikili muhabirlerin sorduğu sorulara keyifli bir şekilde yanıt verdi. Ünlü çift ‘Her şey gayet güzel gidiyor’ diyerek ilişkilerinin iyi olduğundan bahsetti. İşte ünlü çiftin o görüntüleri...