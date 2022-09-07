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Fenerbahçeli Burak Kapacak Karagümrük'e transfer oldu

Fenerbahçeli Burak Kapacak Karagümrük'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig 'de oynadığı dört karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 4 puan toplayan Karagümrük, Fenerbahçe 'den genç futbolcu Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe,' Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz' açıklamasında bulundu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Bursaspor altyapısında yetişen başarılı kanat oyuncusu, çeşitli yaş gruplarında 10 kez milli formayı terletme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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