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Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi trafik kazası geçirdi!

Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi trafik kazası geçirdi!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.

Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi'ye geçmiş olsun mesajı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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