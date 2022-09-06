BIST 3.391
DOLAR 18,22
EURO 18,07
ALTIN 996,66
HABER /  DÜNYA

İsrail ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı

İsrail ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı

SURİYE devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi. İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez havalimanını hedef almış oldu.

Abone ol

İsrail, bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirerek, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu ve birçoğunu imha ettiğini aktardı.

Saldırıda henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Öte yandan İsrail, 31 Ağustos’ta akşam saatlerinde Halep Uluslararası Havalimanı ve ardından başkent Şam’ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş'tan Kobani Davası’nda Öcalan sözleri: "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmelidir"
Selahattin Demirtaş'tan Kobani Davası’nda Öcalan sözleri: "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmelidir"
Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: KOBİ'ler için yeni hazine destekli kefalet paketi geliyor!
Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: KOBİ'ler için yeni hazine destekli kefalet paketi geliyor!
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: "İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı"
Truss’tan Başbakan olarak ilk açıklama: "İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı"
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki!
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki!
Türkiye Kupasın'da maç takvimi açıkladı: Final tarihi belli oldu!
Türkiye Kupasın'da maç takvimi açıkladı: Final tarihi belli oldu!
Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya sert tepki! "Bu utanç FIBA'nın utancı"
Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya sert tepki! "Bu utanç FIBA'nın utancı"
Bu besinler mide bulantısını bıçak gibi kesiyor
Bu besinler mide bulantısını bıçak gibi kesiyor
Türkiye'den flaş hamle! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı harekete geçildi
Türkiye'den flaş hamle! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı harekete geçildi
Bakan Akar'dan Avrupa'nın en büyük askeri fuarında net terör mesajı: En büyük tehdit!
Bakan Akar'dan Avrupa'nın en büyük askeri fuarında net terör mesajı: En büyük tehdit!
Tarkan'ın adı bile yetti! Konser için kiralanan ev balkonları şok etti "ticarette yeni soluk"
Tarkan'ın adı bile yetti! Konser için kiralanan ev balkonları şok etti "ticarette yeni soluk"