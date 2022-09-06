Tarkan'ın adı bile yetti! Konser için kiralanan ev balkonları şok etti "ticarette yeni soluk"

İZMİR'de gerçekleşecek Tarkan konseri öncesi konser alanının etrafındaki evler 100 ile 500 dolar arasında gecelik olarak kiraya verilmeye başladı. Gecelik kiralık evlere bir alternatif de tekneler.

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İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle gerçekleştirilecek Tarkan konserini izlemek isteyenler, alternatif yollar geliştirmeye başladı. 9 Eylül Cuma akşamı, İzmir’in en büyük meydanında verilecek ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere İzmirliler dışında çevre şehirlerden ve İstanbul’dan oldukça fazla katılım bekleniyor. Konseri meydandan izlemek istemeyenler ise şimdiden Kordon Boyu’ndaki evleri gözüne kestirdi. Bölgede uzun yıllardır emlakçılık yapan kişiler, gecelik kiralama bedelini sormak için arayanlar nedeniyle telefonların sürekli çaldığını belirtti. Kordon’da bulunan balkonlu evlerden konseri izlemek için büyük bir talep geldiğini söyleyen eden emlakçıların dışında görüştüğümüz ev sahipleriyse, civardaki evlerin geceliğinin 100 dolar ile 500 dolar arasında olduğunu belirtti.

Mesafe uzadıkça fiyat düşüyor

Tarkan konseri öncesi, kiralama bedelleri, evlerin meydana yakınlığına ve uzaklığına göre farklılık gösterebiliyor. Konserin gerçekleştirileceği Gündoğdu Meydanı’na çok daha yakın olan evlerin kirası 500 dolara kadar yükselebiliyor. Mesafe arttıkça fiyatlar 100 dolara kadar düşebiliyor. Konuyla ilgili bilgi alınan bir ev sahibi, Kordon’daki evlerin geçtiğimiz dönemlerde de hafta sonu için kiraya verildiğini söyledi. Bir başka ev sahibi ise, Kordon Boyu’ndaki evlerin özellikle pandemi dönemi öncesinde yabancılar tarafından kiralandığı açıkladı.

Balkonun alternatifi tekneler

Konseri seyretmek isteyenler için tek alternatif balkonlu evler değil. Bilgi alınan bir emlakçı neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de konser için kiralanacağı söyledi.

Tekne kiralayan bir şirket, kiralama bedellerinin ne kadar olduğuna ilişkin sorulan soruya ‘8 bin TL’ yanıtını vererek şu açıklamayı yaptı:

Akşam saat 7’de Güzelbahçe’den yola çıkılacak ve gece 12’de de dönüş yapılacak. Bu süre içinde kiralama bedeli 8 bin TL. Tekneye 12 kişiye kadar kişi binebilir.

Tarkan albümleri:

Yine Sensiz (1992)

Aacayipsin (1994)

Ölürüm Sana (1997)

Karma (2001)

Come Closer (2006)

Metamorfoz (2007)

Adımı Kalbine Yaz (2010)

Ahde Vefa (2016)

10 (2017)

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