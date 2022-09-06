Bu besinler mide bulantısını bıçak gibi kesiyor

Hamilelik, bağırsak hastalıkları, ilaç yan etkileri gibi farklı farklı sebepler mide bulantısına sebep olabiliyor. Tüketeceğiniz bu gıdalar ile mide bulantısını anında kesebilirsiniz.

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Mide bulantısı, hemen hemen herkesin hayatları boyunca sık sık başına gelebilen en kötü durumlardan birisidir. Hamilelik, ilaç yan etkileri, enfeksiyonlar, barsak hastalıkları gibi farklı sebepler, mide bulantısına yol açabiliyor. Mide bulantısı durumu herhangi bir tedavi veya besin kullanılmadığında oldukça uzun sürebiliyor.

Mide bulantısı durumu yaşandığında yiyecek ve içecek tüketmek oldukça zor olduğu gibi aynı zamanda halsizlik de en çok rahatsız eden durum olarak ortaya çıkıyor. Ancak mide bulantısı, hiçbir şey yiyip içilmediği takdirde daha da uzun sürebiliyor. Bu nedenden dolayı mide bulantısı hissinden kurtulmak için mümkün olduğunca faydalı gıdalar tüketmelisiniz.

Aşağıda vereceğimiz besinler ile mide bulantısını anında kesebilirsiniz. İşte mide bulantısına iyi gelen, tüketebileceğiniz besinler...

PAPATYA

Sindirim sistemi ve mide üzerinde etkileri olan, iltihaplanmaları ve krampları gideren papatya, mide bulantısı yaşandığı zaman çay olarak yapılıp tüketildiği taktirde bulantıların etkisini azaltır ve belirtilerin de kısa bir müddet yok olmasına yardımcı olur

NANE

Gevşetici ve yatıştırıcı etkisinden dolayı koklandığı ve tüketildiği taktirde anında etki yapacak olan nane mide kasların gevşemesini ve rahatlamasını sağlayarak çeşitli nedenlerden dolayı görülen mide bulantısının hafiflemesini sağlar.

ZENCEFİL

Geleneksel dönemlerden beri bitkisel olması nedeniyle birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen zencefil içerdiği bileşenlerden dolayı midenin rahatlamasını ve gevşemesini sağlayarak mide bulantısını ve kusmayı önler.

KAKULE

Baharatların kraliçesi olarak bilinen ve mide sorunları için faydalı olan kakule mide duvarlarını gevşeterek mide bulantısını gidermeye yardımcı olur.

KARANFİL

Mide bulantısı gidermek ve mide sorunlarını ortadan kaldırmak için çeşitli şekilde etki eden karanfil, tek başına ya da bal ile karıştırılıp tüketildiği zaman mide bulantılarının ve kusmaların önüne geçerek belirtilerin azalmasını sağlar.

ELMA

Lif bakımından yüksek olması nedeniyle tüketildiği zaman sindirimin yavaşlamasına ve böylelikle mide sorunlarına iyi gelerek bulantıların ve kusmaların etkisini azaltır.

FINDIK

Yüksek miktarda protein içermesi ve sindirimi basit olması nedeniyle tüketildiği zaman mide sorunlarına iyi gelen fındık, herhangi bir nedenden dolayı yaşanan mide bulantısını geçirmeye ve etkilerini azaltmaya yardımcı olur.