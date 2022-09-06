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5 gün önce şehit düştü! Şehidin evine hırsızlık için giren zanlılar yakalandı!

5 gün önce şehit düştü! Şehidin evine hırsızlık için giren zanlılar yakalandı!

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce toprağa verilen şehidin evinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkiinde durdurdu.

Polis ekibi, 4 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, çuval içerisinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler, 1 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak’ta teröristlerce tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde çalındığı tespit edildi.

Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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