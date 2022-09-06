Bu doğal kaş boyası hem boyuyor, hem besliyor! Evde kolayca kendiniz yapabilirsiniz

Özellikle kadınlar, dışarıda ücretle yapılan bakım temizlik gibi işlemlerine yüklü miktarlar ödemekten son derece rahatsız. Kaş boyama işlemi de oldukça masraflı bir işlem. İşte sizi bu masraftan kurtaracak evde doğal kaş boyama yöntemi.

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Kimyasal ürünler içeren kaş farları zaman içerisinde kaşlarınızın azalmasına neden olabilir. Hem bu kaş azalmalarını engellemek, hem de doğal ürünler kullanma gibi bir amacınız varsa evdeki malzemelerle bir doğal kaş farı yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Evdeki malzemeleri kullanarak kaş farı yapmak mümkün mü? Kaş boyası nasıl yapılır? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Kaş doldurma işlemi kaşları olduğundan daha belirgin ve şekilli göstermeyi sağlayan uygulama olarak biliniyor. Son dönemlerde makyajda doğallık akımı sayesinde kaş belirginleştiren ürünler oldukça popüler hale geldi. Evinizde bulunan malzemelerle kaş farı yaparak kaşlarınızın boşluklarını kolay bir şekilde doldurabilirsiniz.

İşte kahve kakao ile kaş farı yapımı...

1 fincan Türk kahvesini içtikten sonra telvesini dökmeyin ve bir kasede tutun. Daha sonra aynı ölçüde kakao ekleyin.

Sonrasında içerisine 1 çay kaşığı Hindistan cevizi, bal, ve aloevera jelini ekleyerek karıştırmayı sürdürün.

Ortaya çıkan tüm bu malzemeleri homojen kıvama gelene kadar karıştırın. En son olarak 5 dakika kadar dinlendikten sonra kaşlarınıza ince fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz.

Kaş farı nedir?

Kaş farı, kaşların arasında boşlukları kapatan, kaşların bütün olarak görünmesine destek olan makyaj malzemesi olarak bilinir. Kaş farı sayesinde kaş makyajının daha pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz. Kaş farları genellikle kaş renklerinde küllü tonlara sahip bir makyaj malzemesidir.

Kaş farı nasıl sürülür?

Kaş farı fırçası ile kaş farını kaşlarınıza kolaylıkla sürebilirsin. Kaş farı fırçası genellikle kesik uçlu bir fırçadır. Bunun nedeni kaşlarınızın çerçevesini daha pürüzsüz bir şekilde belirlemektir.

Eğer kaşlarınızın aralarında boşluklar varsa, önce yumuşak uçlu kaş fırçasıyla kaşlarınızın aralarındaki boşlukları kaş farı ile doldur. Kaşlarınızı doldururken, kıl köklerinin çıkış yönüne doğru kaş farını sürmelisiniz. Kaşlarınızın arasındaki boşlukları doldurduktan sonra, kaş renginde bütünlük sağlamak amacıyla kaş farıyla kaşlarınızın ucundan sonuna doğru ince bir kat ile tekrar geçin.

En son olarak, kaş çevrenizin pürüzsüz görünmesi için kesik uçlu kaş fırçası ile kaşlarınızın çerçevesini çizin ve bu çizginin daha belirgin görünmesi için kaş farının içinden çıkan aydınlatıcı ile kaş çevrenizi aydınlatın.