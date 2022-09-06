Seren Serengil'den Fahriye Evcen'e bomba gibi sözler! Bu yüzden hamile kaldı diyerek şok etti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı .Ünlü oyuncunun hamileliği hakkında Seren Serengil'den olay yaratacak iddialar!

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Kanal D ekranlarında 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Çalıkuşu adlı dizide başrol paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dizi aşkını gerçeğe çevirmişlerdi.

İkinci çocuklarını beklediklerini müjdelemişlerdi

4 yıla yakın bir süre aşk yaşayan ikili 2017 yılında aşklarını nikah masasına taşımışlardı. Mutlu evlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ünlü çift 2019 yılında ilk kez anne baba olma duygusunu tatmış, Karan adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı.

Beş yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift geçtiğimiz aylarda Bodrum'da tatil yaparken ikinci bebeklerini bekledikleri haberlerini muhabirlerle konuşurken sevenleriyle paylaşmıştı. Çift çok geçmeden sevenleriyle bebeklerinin cinsiyetini paylaşmıştı. İkinci çocuğunun cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.

Bambaşka bir konuyla gündemde

Hamileliğinin dördüncü ayında olan Fahriye Evcen son günlerde paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken bu defa bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Seren Serengil'in Fahriye Evcen'in hamileliği hakkında söyledikleri olay çıkarttı.

"Çok kıskançmış Fahriye..."

Serengil, Fahriye Evcen'in ikinci kez hamile kalmasının nedeni hakkında 'dizisi tutmadığı için hamile kaldı' iddialarında bulundu. Seren Serengil iddialarında "Onun dizisi tutmadı tutsa bu hamile kalmazdı şimdi" sözlerini kullandı.

Ardından Bircan Bali "Kazayla olmuştur belki" sözlerini kullanınca Serengil sözlerine "Fahriye'nin dizileri tutmuyor bir de hoş bir kız. Çok kıskançmış Fahriye bir de... " devam ederek cevap verdi. Bali daha sonra sözlerine Evcen'in sezon finalinde ayrıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin reytinglerinin iyi olduğunu ve devam ettiğini açıkladı.