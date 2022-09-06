Temizlik yaparken sakın bezleri sıkmayın! Bu hata bakın nelere neden oluyor

Birçok kişi, evde temizlik yaparken hangi hareketlerin nelerle sonuçlanabileceği konusunda bilinçsiz... En basitinden bez sıkma konusunda ne kadar hassas olunması gerektiği hakkında bilgi sahibi olan kişi sayısı belki de bir elin parmaklarını geçmez. Sizler için, bez sıkmanın nelere sebep olabileceğini derledik...

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Temizlik yaparken, omurga anatomisinin korunması konusunda çok dikkatli olmalısınız. Dönme ve ani eğilmeler omurgada travmalara, bel fıtığına, yaralanmalara yol açabilir. Temizlik yaptığınız bezi de rotasyonel hareketlerle sıkmamalı, avuç içinde bastırarak kullanmalısınız.

Hastalıklara karşı korunma yöntemlerinin başında temizlik geliyor. Dünyayı etkisi altına alan salgınla beraber temizliğe daha fazla önem verdiğimiz bu dönemde, temizliği ‘doğru’ yapmak da çok önemli. Ev temizliği için malzemeleri kullanırken omurganın doğru yapısına zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Omurgada boyun, sırt ve bel bölgelerinde anatomik bazı eğrilikler vardır. Bunların anatomik yapılarını ve olması gereken pozisyonlarını, temizlik yaparken korumalısınız.

Malzeme kullanımına dikkat edin

Gövdenizde ani dönüşlerde bulunmamalısınız. Özellikle gövdenin dönmesiyle ve ani hareketleri yapılmasıyla oluşacak olan travmalara dikkat etmelisiniz. Süpürge kullanırken öne doğru eğilirken her zaman sırt ve boynunuzu dik tutarak belden kontrollü bir şekilde eğilmelisiniz. Sopalı temizlik bezleri ile temizlik yaparken bir ayağınızı önde, bir ayağınızı da arkada duracak şekilde bel bölgesini dengeye almalı ve ani hareketler yapmadan tüm gövdeyle birlikte dönerek ve dik duruşu koruyarak temizlik yapmalısınız.

1 saat temizlikten sonra 15 dakika dinlenin

Bir süre temizlik yaptıktan sonra mutlaka bir yere oturup dinlenmeli ve daha sonra tekrar devam etmelisiniz. 1 saat temizlikten sonra 10-15 dakika dinlenmek, yeterli olacaktır.

Diz üzerinde silme yapmayın ve bezleri sıkmayın

Dizlerin üzerinde yer silmek, asla önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Çünkü bu da diz sağlığı için oldukça büyük problemlere ve oradaki bağların, kıkırdakların zarar görmesine yol açar. Sopalı temizlik aletleriyle temizlik yapmanız daha iyi olacaktır.

Bez sıkma işlemi de, dirsek ve el bileğinde tekrarlayan çevirme tipi hareketlerden dolayı karpal tünel sendroma yol açar. Bez sıkma işlemi yapılmamalı ya da bezi top haline getirerek, el bileğini çevirmeden avuç içinde sıkmalısınız.

Ağır yükler kaldırmayın

Ağır eşyaları tek başınıza kaldırmayın. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişiler, hem kemik erimesi hem de belde oluşabilen osteoartritler (kireçlenme), disk patolojileri, bel fıtıklarından dolayı daha dikkatli olmalıdır.