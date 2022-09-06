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Mersin'de ucuz ev vaadine inandı dünyası başına yıkıldı

Mersin'de ucuz ev vaadine inandı dünyası başına yıkıldı

MERSİN'de icra müdürünün ismini kullanarak icradan ucuza ev alma hikayesiyle bir şahıstan 198 bin TL dolandıran 2 şüpheli polisin titiz çalışmasıyla yakalandı.

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İddiaya göre, Ev almak isteyen İ.N. kendisini Hacı ismiyle tanıtan K.B'nin Mersin icra müdürünün arkadaşı olduğunu kurumdan satışa çıkan dairelerde kolaylık sağladığını, icra yoluyla daire satın alınması durumunda kurum müdürünün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söyledi.

İ.N. sözde 198 bin TL’ ye icradan satışa çıkacak daire için önden 98 bin TL, daha sonra da kendisini memur olarak Murat takma ismiyle tanıtan V.B'ye 100 bin TL verdi. Ardından şahıslara ulaşamayan ve daire ile ilgili bir gelişme olmayınca da dolandırıldığını anlayan İ.N. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

Polis, olayla ilgili çok yönlü kamera ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli şahısların K.B. (56) ve V.B. (30) olduğunu tespit etti. Tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde ise 90 bin 200 TL para ele geçirilip dolandırılan şahsa teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler K.B. (56) ve V.B. (30) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli d e 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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