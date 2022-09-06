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Görenler gözlerine inanamadı! İrem Derici transparan pantolon giyince ortalık karıştı

Görenler gözlerine inanamadı! İrem Derici transparan pantolon giyince ortalık karıştı

Yaptığı açıklamalar ve rahat tavırlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. Derici, transparan pantolonu ile dikkatleri üzerine çekti.

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Konserlerine son hızıyla devam eden İrem Derici, her paylaşımı ve hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken şarkıcı İrem Derici bu sefer de transparan pantolon giydi.

Transparan pantolonuyla video çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici'nin espirili sözleri takipçilerini güldürdü.

Derici, transparan pantolonuyla yaptığı paylaşımda "Merak etme aşkım pantolon giydim" sözüyle sosyal medyayı salladı.

İşte İrem Derici'nin transparan pantolonu...

İrem Derici kimdir, kaç yaşında?

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, İstanbul'da dünyaya geldi. İrem Derici, ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak biliniyor.

4 yaşında org çalmaya başlayan İrem Derici, çocuk yaşından itibaren müziğe ilgi duyuyordu. Güzel şarkıcı lise ile birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.

İrem Derici özel hayatı

İrem Derici, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. İrem Derici'nin ismi zaman zaman farklı isimeler ile anılsa da başarılı şarkıcının şu anda bir birlikteliği olduğu bilinmiyor.

İrem Derici'nin albümleri:

  • Dantel (2016)

  • Sabıka Kaydı (2018)

  • Mest Of (2019)

Filmografi:

  • Sinema

  • Bekâr Bekir (2017) 

Televizyon:

  • O Ses Türkiye (2011)

  • İşte Benim Stilim (2016)

  • İrem Derici ile Eğlenmene Bak 

  • Jet Sosyete (2018) 

  • Kalk Gidelim (2019) 

  • Menajerimi Ara (2020/2021) 

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