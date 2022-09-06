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3 yıl hapsi istenmişti, Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu!

3 yıl hapsi istenmişti, Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu!

Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu. Ünlü sanatçı 21 Ekim günü hakim karşısına çıkacak. İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Şarkıcı Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih kesinleşti. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacağı öğrenildi.

 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor' sözleri nedeniyle Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanmasıyla 4 gün cezaevinde kalan ünlü şarkıcı sonrasında 'ev hapsi' kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık, Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Gülşen'in o sözleri...

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