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Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! Gülşen neyle suçlandı işte istenen hapis cezası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! Gülşen neyle suçlandı işte istenen hapis cezası

Gülşen hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ünlü şarkıcı için istenen ceza belli oldu. Savcılık, imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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İmam Hatiplere Yönelik söylemlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen için iddianame hazırlandı. İddianamede Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebi dün Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

İddianame 48 sayfa, 702 müşteki

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, şarkıcı Gülşen hakkında 48 sayfalık iddianame hazırlandığını, iddianamede 702 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığını söyledi.

Sever, "48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 müşteki yer aldı iddianamede. Müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun ifadesine yer verildi. Kimseye ayrımcılık yapmak gibi bir niyetinin olmadığı yönünde ifadeler vermişti. Bununla ilgili de bahsettikleri vardı. Şarkıcı Gülşen'in emniyet ve savcılık ifadesi yer aldı. Orkestrasındaki arkadaşıyla şakalaştığını belirtmişti. Avukatlarının da savunmasına yer verildi. 48 sayfanın çoğunu müştekiler oluşturuyor. Savcının değerlendirmesi de yer aldı." dedi.

Olayın geçmişi

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Gülşen "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde beyanda bulunmuştu.

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri:

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