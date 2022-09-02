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Fenerbahçe, Chelsea yıldızıyla anlaştı! Michy Batshuayi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Chelsea yıldızıyla anlaştı! Michy Batshuayi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Batshuayi'yi transfer etti. Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, resmi imzayı atmak için İstanbul’a geldi.

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İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş performansı nasıldı?

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.

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