BIST 3.190
DOLAR 18,22
EURO 18,22
ALTIN 998,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Takside unuttuğu 47 bin lirası teslim edilen İngiliz uyruklu vatandaş Türkler için böyle söyledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Takside unuttuğu 47 bin lirası teslim edilen İngiliz uyruklu vatandaş Türkler için böyle söyledi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir taksici yabancı uyruklu şahsın takside unuttuğu içinde 47 bin TL para bulunan çantayı sahibine ulaşıp teslim etti. İngiliz uyruklu şahıs çantayı teslim aldıktan sonra” Türkleri çok seviyorum. Türklere çok güveniyorum. Onun içinde 14 yıldan bu yana Türkiye’de ve Fethiye’de yaşıyorum” dedi.

Abone ol

Fethiye’de bir marketten alışveriş yapan ardından bankadaki parasından 47 bin TL çeken İngiliz uyruklu Davıd John Chaplin daha sonra Sahil Birlik Taksiye giderek Ölüdeniz Hisarönü mevkiine gitmek için 30 yıllık taksici Ayhan Altun Kaynak’ın taksisine bindi.

İngiltere'de emekli olduktan sonra 2008 yılında Fethiye'ye gelip Ölüdeniz Mahallesinde hayatını sürdürdüğü öğrenilen Davıd John Chaplin evinde inerken içinde para bulunan çantasını takside unuttu. Taksici Altun Kaynak müşterisini bırakıp Fethiyeye geldiği zaman arka koltuktaki çantayı fark etti.

Daha önce başka müşterilerini de değişik bölgelere götüren Kaynak, diğer taksicilerle birlikte hemen çantayı açıp içine bakıp kimlikten sabahki müşteri olabileceğini tahmin ederek İngiliz müşterinin ev sahibi olan Koray Gök’e ulaştı. Chaplin çantasının takside kaldığını Koray Gökten'den öğrenince hemen birlikte Sahil Birlik Taksiye geldiler. Burada çantasına kavuşan Davıd John Chaplin 47 bin TL’nin içinden 200 TL’yi taksici Ayhan Altun Kaynak'a hediye etti.

Büyük sevinç yaşayan Davıd John Chaplin yaptığı açıklamada "Bu sabah marketten alışveriş yapmıştım. Ev kirası ve diğer ödemelerim için 47 bin TL bankadan çekmiştim. Daha sonra taksiye binerek Hisarönü ne gittim. İçinde 47 bin TL bulunan ve ayrıca diğer kartlarımın da bulunduğu bu çantayı takside unutmuşum. Taksici ev sahibime ulaşıp çantamın taksinin arka bölümünde kaldığını haber vermiş. Duyunca birlikte geldik. Çantamı bulduğum ve parama kavuştuğum için çok sevinçliyim. 2008 yılından beri Türkiye’de Fethiye’de yaşıyorum. Her zaman buradan taksiye biniyorum. Türkiye ve Türkleri çok seviyorum. Türklere çok güveniyorum. Onun içinde 14 yıldan bu yana Türkiye’de yaşıyorum” diye konuştu.

Taksici Ayhan Altun Kaynak ise “30 yıldır taksicilik yapıyorum. İstanbul ve Fethiye’de taksi şoförlüğü yaptım. Bu sabah binen yolcunun arka koltukta unuttuğu çantayı saatler sonra buradaki taksici arkadaşlarla kendisine ulaşıp teslim ettik. Tüm taksici arkadaşların ve vatandaşlarımızın da böyle durumlarda aynı davranışı göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
İngiliz uyruklu David John Chaplin Ayhan Altun Kaynak'ın taksisine binip tekrar Hisarönünde'ki evine gitti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir...
Foto Galeri Sağanak vuracak! 3 şehire sarı kodlu uyarı! İşte hafta sonu hava... İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi
İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi
Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti! 4 milyon euro teklif edildi
Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti! 4 milyon euro teklif edildi
Herkesin anında silip süpürdüğü parmak kebabı tarifi! Bir lokma alan hayran kalıyor
Herkesin anında silip süpürdüğü parmak kebabı tarifi! Bir lokma alan hayran kalıyor
Trump'ın damadı Kushner kitap yazdı! Erdoğan: Danışmanlar hayal kırıklığına uğratır, damatlar yapmaz
Trump'ın damadı Kushner kitap yazdı! Erdoğan: Danışmanlar hayal kırıklığına uğratır, damatlar yapmaz
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı! Ne şeker, ne yağ, ne un... Yüzde 90 oranında arttı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı! Ne şeker, ne yağ, ne un... Yüzde 90 oranında arttı
Ukraynalı kadın Adana'da Müslüman oldu: İçimdeki sevinç ile gözyaşlarımı tutamadım
Ukraynalı kadın Adana'da Müslüman oldu: İçimdeki sevinç ile gözyaşlarımı tutamadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Levent Göktaş 4 gün önce yakalanıp serbest bırakıldı, biz bastırınca...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Levent Göktaş 4 gün önce yakalanıp serbest bırakıldı, biz bastırınca...
Masterchef Burak Kaya'nın başı dertte: Eski sevgilisi şiddet olayını ifşa etti, yer yerinden oynadı
Masterchef Burak Kaya'nın başı dertte: Eski sevgilisi şiddet olayını ifşa etti, yer yerinden oynadı
En içten seven burçlar hangileridir? İşte buram buram samimiyet kokan o burçlar
En içten seven burçlar hangileridir? İşte buram buram samimiyet kokan o burçlar
Mika Raun dur durak bilmiyor! Cinsel ilişki ve ayak yalama itirafları mide bulandırdı
Mika Raun dur durak bilmiyor! Cinsel ilişki ve ayak yalama itirafları mide bulandırdı