Deniz Akkaya 19, Nihat Doğan 20 yaşında! Ünlü olmadan önceki klipteki halleri herkesi şok etti

Nihat Doğan ve Deniz Akkaya'nın ünlü olmadan önce birlikte oynadıkları Maçoyum ben isimli klibi gün yüzüne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle Deniz Akkaya'nın estetiksiz halini görünce oldukça şaşırdı.

Abone ol

Yaptığı açıklamalar ve sözleri ile gündemden düşmeyen ve genellikle tepkilerin odağı olan Nihat Doğan'ın bundan 26 yıl önce sanatçı Deniz Akkaya ile aynı klipte oynadığı ortaya çıktı. 'Maçoyum ben' isimli türküde Deniz Akkaya ve Nihat Doğan'ın henüz ünlü olmadan ki halleri sosyal medyada görenleri oldukça şaşırttı.

Nihat Doğan'ın gençliği ve Deniz Akkaya'nın estetiksiz halini gören kullanıcılar ikiliyi tanımakta zorluk çekti.

Nihat Doğan ile Deniz Akkaya'nın gençliği

Nihat Doğan'ın 1996 tarihinde çekilen klipte kendisine eşlik eden manken ve magazin sunucusu Deniz Akkaya'nın estetiksiz haliyse bir başka dikkat çeken ayrıntı olarak göze çarptı.

Klibin çekildiği dönemlerde 20 yaşında olan Nihat Doğan, uzun saçlı tarzı ve genç yüz hatlarıyla türküsünü dile getirirken, 19 yaşındaki Deniz Akkaya klipte en doğal haliyle esas kız olarak rol alıyor.

İşte Nihat Doğan ve Deniz Akkaya'nın klipteki halleri

Deniz Akkaya kimdir?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. aslen Kayserili olan Deniz Akkaya, ilkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu'nda tamamladı. Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi’nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi’nde bitirdi.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Deniz Akkaya, mankenlik kariyerine 1997’de “Best Model of Turkey Yarışması” şampiyonluğu ile başladı. Aynı yıl düzenlenen “Miss Grace of the World” yarışmasını da dördüncülük ile bitirdi.

Deniz Akkaya, 1996 yılında şarkıcı Nihat Doğan'ın “Maçoyum Ben” klibinde oynadı.

Nihat Doğan kimdir?

5 Mayıs 1977 yılında dünyaya gelen Nihat Doğan İstanbul doğumludur. Aslen MUşlu olan Nihat Doğan, 11 yaşında babasız kaldı. Lise eğitimini Avcılar Lisesi'nde tamamlamasının ardından bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan ünlü türkücü sonrasında almanya'ya gitti. Almanya'da herhangi bir iş yapamayacağını fark eden Nihat Doğan tekrardan Türkiye'ye döndü. Nihat Doğan, Uğur Bayar Prodüksiyon tarafından 1994 yılında ilk albümünü çıkarmayı başardı.

Seda Sayan ile 2006 yılında nişanlanan Nihat Doğan'ın imam nikahı ile evlendiği iddiaları ortaya atıldı. İkili 1 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılma kararı aldı.