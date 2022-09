Taze gelin Demet Özdemir suskunluğunu bozdu! Tüm eleştirilere böyle cevap verdi!

Son zamanların en gözde çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz pazar günü dünyaevine girdi. Görkemli düğün töreninin yankıları ise hala devam ediyor. Sosyal medyada tercih ettiği gelinlikleri gündem olan güzel oyuncu Özdemir, gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in düğünü sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor. Düğünde 3 ayrı gelinlik giyerek tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Özdemir'in gelinlik tercihleri ise düğün günü sosyal medyanın diline düşmüştü. Gelen eleştiriler karşısında ne diyeceği merak edilen Demet Özdemir yaptığı paylaşım ile suskunluğunu bozdu.

Demet Özdemir'in gelinliği gündem oldu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 26 Ağustos'ta yapılmasını planan düğünlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti. Çift pazar günü muhteşem bir tören ile dünyaevine girdi. Günler öncesinde düğün hazırlıkları gündem olan ünlü çiftin düğünleri de çok konuşuldu. Düğünde 3 farklı gelinlik tercih ederek tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun ilk giydiği gelinlik sosyal medyada gündem oldu. Halı kaydırmaza benzetilen gelinlik ile ilgili bazı kullancılar, "Halının altına serdiğim kaydırmaz örtüye benziyor ama mutlu olsunlar", "Rahmetli babaannemin tel dolabı vardi gelinliğe bakınca o aklıma geldi niyeyse", "Şey değil mi ya bu, halı kaydırmaz?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Demet Özdemir suskunluğunu bozdu, isyan etti

Eşi Oğuzhan Koç'un düğünde tercih ettiği ayakkabılar kadar düğünde giydiği gelinlik ile sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Demet Özdemir suskunluğunu bozdu. Güzel oyuncu düğün sonrası Instagram'da düğünden paylaştığı fotoğraflara yazdığı notlar ile eleştirilere cevap verdi. Özdemir paylaşımında; "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek, anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an. İyi bakın resme, ne çok an, ne çok sevgi var!" ifadelerini kullanarak yapılan eleştirilere göndermede bulundu.

Demet Özdemir tiye aldı

Gelen eleştirilere yanıt veren Demet Özdemir 'tiye' alamayı da ihmal etmedi. Düğünde eşi Oğuzhan Koç ile dans ettiği pozu paylaşan güzel oyuncu "Yarın linç var derken ben" mesajını yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımları dikkat çekerken kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Koç'un 5 metre ayakkabısı

Ünlü şarkıcının giydiği ayakkabılar yüksekliği ve büyüklüğü ile sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Beş metre ayakkabı giymiş" yorumlarında bulundu. O çok konuşulan ayakkabıların fiyatı ise ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının değeri tam 17 bin 600 TL.