Celal Şengör 'ben dışkı yedim tadı çok güzel' bile demiş herkes Ahmet Hakan'ın yazısını konuşuyor

Prof. Dr. Celal Şengör 'İbrahim Musa diye biri yok' sözleri sebebiyle ifadeye çağrıldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Celal Şengör'ün mazisinden ifşalar yapıp finalde savcıya vurdu. Celal Şengör hakkında soruşturma açan savcının Gülşen'i de hapise attıran kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Ahmet Hakan "Savcı Bey'in canı sıkılmış herhalde' başlıklı yazısında bakın neler döktürdü...

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TÜRKİYE'nin en tanınmış Profesörlerinden Celal Şengör, geçtiğimiz Mayıs ayında 'din' temelli iddiaları ile gündeme oturmuştu. Teke Tek programına çıkan Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın durdurma çabalarına rağmen yine bir sansasyona imza atmıştı. Dinlere inanmayan Celal Şengör, 'Hz. İbrahim ve Musa diye birinin tarihte olmadığını' iddia etmişti.

Celal Şengör'ün Teke Tek'te söylediği sözler

Celal Şengör canlı yayında dile getirdiği sansasyonel dini ifadeler şöyleydi: -Masal onların hepsi. İbrahim (HZ) diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı."

Ben dışkı yedim tadı çok güzel

Celal Şengör hakkında savcı bu sözler sebebiyle soruşturma başlatıp onu ifadeye çağırdı. Soruşturmayı açan savcı Gülşen'e soruşturma açıp ülke gündemini değiştiren isim olunca Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün savcıyı da eleştiren bir yazı kaleme aldı. Celal Şengör'ün 'darbe' aşkı olan bir isim olduğunu belirten Ahmet Hakan, "Celal Şengör, pek hazzettiğim biri değildir" diyerek onun mazisini döktü:

-(Celal Şengör'den) Hazzetmemek için çok esaslı gerekçelerim var. Mesela şu tür gerekçeler: 12 Eylül Darbesi’ni büyük bir aşkla, büyük bir şevkle savunur. Milli Güvenlik Konseyi üyelerine “ermiş adamlar” muamelesi çeker. Öyle muhafazakârdır ki bu konuda ne söylersen söyle milim değiştirmez kafayı. Darbe sürecinde yapılan işkenceleri küçümser mesela. Öyle abartır ki bunu, “Köylülere dışkı yedirilmişti” dendiğinde “Ne var bunda? Ben dışkı yedim, tadı çok güzeldi” falan diye açıklamalar yapar.

Mini etekli kızın poposuna...

Celal Şengör'ün mazisindeki tek olay bu değil. Şengör katıldığı canlı yayında öğrencisi olan mini etekli bir kızın eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını da söylemişti. Büyük tepki çeken çirkin sözleri sonrasında Celal Şengör itibarından bir şey kaybetmeden yoluna aynen devam etmişti. Ahmet Hakan bu vukuatını da hatırlatıp şunları yazdı:

- Televizyon ekranında ağzının suyunu akıtarak mini etekli genç kız betimlemesi yapar mesela. Hacı hoca yapsa ortalığı ayağa kaldıracak olanlar, Celal Şengör yapınca “Alem adam bu bizim Celal Şengör” diye kendisini pışpışlar. Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasıyla övünmüştü bir keresinde. Dost meclisinde falan değil, televizyon ekranında yapmıştı bunu. Biraz tepki görmüştü bundan dolayı ama sonra unutuldu gitti.

Ateist Celal Şengör'ü ifadeye çağıran savcı...

Prof. Dr. Celal Şengör ateist ve dinlere inanmıyor. Ahmet Hakan, bu noktaya vurgu yapıp Celal Şengör'ü ifadeye çağıran savcıya dikkat çekti. Söz konusu savcı "Gülşen' olayını başlatan kişiydi. Ahmet Hakan 'Savcı Bey'in canı sıkılmış herhalde' deyip şunları yazdı:

"(...) Savcının kimliğine baktım: Bu tür sansasyonel işlere bayılıyor. İşi gücü hep bu tür konular. Nerede tartışmalı bir iş var, bizim Savcı Bey orada. Canı sıkılıyor herhalde Savcı Bey’in. Canı sıkıldıkça da “Nereden yürürsem çarşı karışır” diye bakıyor etrafa. Ve mutlaka buluyor bir şeyler. Bulduğu son şey de Celal Şengör’ün gayet sıradan, gayet alışılmış, gayet bilinen ucuz inkâr cümleleri. Celal Şengör gibi antipatik bir adama “Düşünce suçlusu” payesi veren Savcı Bey, belki bu yolla kendi can sıkıntısını gideriyor olabilir ama bu durum benim canımı fena halde sıkıyor.