BIST 3.143
DOLAR 18,22
EURO 18,18
ALTIN 997,43
HABER /  GÜNCEL

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı, Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin adlı kadına çarptı. Tekin hayatını kaybederken araçtaki İYİ Partili Erdem yara almadan kazayı atlattı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı Eskişehir-Bursa karayolunda kaza yaptı. İYİ Partili Erdem'in şoförü Murat Aydemir,  yolun karşısına geçen Yüksel Tekin isimli kadına çarptı. 

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ergin Ataman: Çok kötü oynadık maçı kazanmayı hak etmedik
Ergin Ataman: Çok kötü oynadık maçı kazanmayı hak etmedik
Yozgat'ta korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu
Yozgat'ta korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil 3 kişiye mezar oldu
Google iğrenç sözleşmeye imza attı istifalar ve protestolar peş peşe geldi
Google iğrenç sözleşmeye imza attı istifalar ve protestolar peş peşe geldi
Kirchner'a suikast girişimi: Silahı yüzüne kadar dayadı
Kirchner'a suikast girişimi: Silahı yüzüne kadar dayadı
Benzin ve motorine görülmemiş indirim! 3 Eylül Cuma (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak
Benzin ve motorine görülmemiş indirim! 3 Eylül Cuma (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak
Doğu Perinçek Hz. Muhammed'den çok ilerideyiz' sözleri Peygambere övgüydü' dedi!
Doğu Perinçek Hz. Muhammed'den çok ilerideyiz' sözleri Peygambere övgüydü' dedi!
Kirchner'a suikast girişimi! Silahı yüzüne kadar dayadı ve tetiği çekti
Kirchner'a suikast girişimi! Silahı yüzüne kadar dayadı ve tetiği çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı! Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı! Rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı
ABD'de temiz su verilemeyen bölge sakinlerine 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
ABD'de temiz su verilemeyen bölge sakinlerine 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı