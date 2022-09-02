İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın öldü!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı, Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin adlı kadına çarptı. Tekin hayatını kaybederken araçtaki İYİ Partili Erdem yara almadan kazayı atlattı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam aracı Eskişehir-Bursa karayolunda kaza yaptı. İYİ Partili Erdem'in şoförü Murat Aydemir, yolun karşısına geçen Yüksel Tekin isimli kadına çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.