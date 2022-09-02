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Benzin ve motorine görülmemiş indirim! 3 Eylül Cuma (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak

Benzin ve motorine görülmemiş indirim! 3 Eylül Cuma (bu gece yarısı) pompaya yansıyacak

Brent petroldeki düşüş sonrası dün gece yarısı benzin ve motorine yapılacak indirim 3 Eylül Cumartesi (bu gece yarısı) gününe ertelendi ve indirimin miktarı büyüdü. Bu gece yarısı benzin'e 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim geliyor.

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Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarına gelecek indirim ve zamları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Araç sahiplerine güzel haber geldi. Dün motorine 2 lira, benzin 1 lira 25 kuruş indirim yapılacaktı ancak indirim bugüne ertelendi. Ve indirim miktarı artırıldı. 

Benzin'e 1.51 lira, motorine 2.41 lira indirim

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren (bu gece larısı) geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor. 

Ankara'da ise benzin, 20,26 lira, motorin 27,01 lira.

İzmir'de benzin 20,24 lira motorin ise 27,02 liradan alınıyor.

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