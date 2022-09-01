Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Ali Koç ile yüz yüze görüştüğü Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.

Abone ol

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala büyük bir transfer iddiası ortaya atıldı. Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir transfer çalımı yiyen Fenerbahçe, yıldız bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak üzere.

Ali Koç, Ronaldo ile görüştü

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ronaldo ile yüz yüze görüştü. Başkan Ali Koç, bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yoğun çabalarıyla sonucu Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti.

Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor

Anlaşmanın ardından ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

23 milyona imza atmıştı

Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atmıştı.

Daha önce Ronaldo ile de Real Madrid'de birlikte forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'i alan Ali Koç, Portekizli stara da sarı lacivertli formayı giydirmek için günlerdir uğraşıyor.

5 kez Ballon D'or sahibi

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Cristiano Ronaldo'nun 5 Ballon D'or'u bulunuyor.

Portekizli futbolcu, ülkesinin milli takımında 189 karşılaşmada görev aldı ve 117 gol kaydetti. Futbol kariyerinde 937 resmi maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, 698 gol ve 221 asist yaptı.