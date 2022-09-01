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Soylu duyurdu: Biri bölge sorumlusu üç terörist etkisiz!

Soylu duyurdu: Biri bölge sorumlusu üç terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, Van'da, Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunu sürdürüyor.

3 terörist öldürüldü

Operasyon kapsamında Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz! Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebirkler"

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