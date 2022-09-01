Altın fiyatları tepetaklak! Dolar ve Euro ise birbiriyle yarışıyor

Son dönemlerin en uzun süreli düşüşünü yaşayan altın fiyatlarında aşağı doğru hareketlilik devam ederken Euro ve Dolar küçük rakamlarla yükselişini sürdürüyor.

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Küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile dolarda yılın zirvesi görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan büyüme verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaşmanın sürdürüleceğine yönelik açıklamalar yapmasının ardından altın dört yılın en uzun kayıp serisine hazırlanıyor. Altının üst üste beşinci ayda da düşüş kaydetti. Bloomberg'in verilerine göre spot altın ons başına gün içinde 1713 dolara kadar geriledi. Sarı metal ağustosta yüzde 2,5'tan fazla değer kaybetti. Altın fiyatları pazartesi günü ons başına 1720 dolar seviyesini görmüştü. Sarı metal bugünse 27 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geldi.

Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustosta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 22,33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,21 TL'den başlayan Dolar 18,20 TL'den,

18,28 TL'den başlayan Euro 18,22 TL'den,

21,14 TL'den başlayan Sterlin ise 21,11 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,20 lira, avronun satış fiyatı ise 18,30 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.705 dolar'dan başlayan Ons altın 1.697 dolar'dan,

998 TL'den başlayan Gram altın 993 TL'den,

1.605 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.597 TL'den,

6.605 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.578 TL'den,

10,42 TL'den başlayan Gümüş ise 10,42 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 20.132 dolardan başlayan Bitcoin 19.943 Dolar'dan,

1.562 dolardan başlayan Ethereum ise 1.562 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 95,22 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,53 dolar'dan işlem görüyor.

Büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.

Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti.

2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi.