Aralarındaki sular durulmuyor! Ece Erken bu defa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle davalık oldu

Vefat eden eşi şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle son zamanlarda birçok sıkıntı yaşayan sunucu Ece Erken bu defa merhum eşinin, eski eşi Benan Kocadereli ile davalık oldu!

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Ocak ayında eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybeden ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken eşinin vefatı ile uzun süre kendine gelememişti.

Eşinin vefatının ardından eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve eşinin ailesiyle birçok sorun yaşayan Ece Erken kendini toparlamaya çalışırken Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini sosyal medya hesabından ifşalamıştı.

Miras kavgalarından kurtulamadı

Kısa bir süre sonra eşinin mallarını reddi miras yaparak tartışma içerisinde bulunmak istemediğini belirten Erken miras kavgalarından kurtulamamıştı. Merhum eşinin abisi ve eski eşi Benan Kocadereli ile eşinin mirası yüzünden husumet yaşamıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan Ece Erken bir paylaşımında Celal Mahmutyazıcıoğlu hakkında kendisini tehdit ettiği mesajları yayınlayarak "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" notunu eklemişti.

Eski eşi suskunluğunu bozdu

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu paylaşımda sonra Erken paylaşımlarına devam ederek "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım" diyerek durumunu açıklamıştı.

Ünlü sunucunun bu açıklamalarından sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'de suskunluğunu bozmuş ve 'Al Sana Haber' programına bazı açıklamalar yapmıştı.

Ece Erken'den hamle geldi

Kocadereli yaptığı açıklamalarda Celal Mahmutyazıcıoğlu'nu savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" diyerek Ece Erken'in hayat sigortasından yararlandığını iddia etmişti.

Bu sözlerden sonra uzun süre sessiz kalan Ece Erken'den hamle geldi. Ünlü sunucu avukatı aracılığıyla Benan Kocadereli'den davacı oldu. Erken'in avukatları istanbul başsavcılığına sunduğu dilekçeye "Benan Kocadereli, müvekkilimizin müteveffa eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi olmakla birlikte Naz ve Eda'nın annesidir."

"Onurunu rencide etmeye yönelik..."

"Şüpheli, program yorumcusuna 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir. Müvekkilimiz bundan aylar önce müteveffa eşinin mirasını reddettiğini bildirmiş ve sadece eşinin katillerinin peşinde olacağını bildirmiştir."

"Şüpheli, bir magazin programı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, sanki müvekkilimiz reddi miras yaptığı eşinin hayat sigortasından elde ettiği paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmakta, müvekkilimizin kamuoyu önünde küçük düşmesi için çaba göstermektedir"

"Yapılan hareket, daha önce reddi miras yaptığını açıklayan ve eşinin terekesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını açıklayan müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye yöneliktir" ifadelerini düştü. Ünlü sunucu Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile davalık dolu.