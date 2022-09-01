Mehmet Ali Erbil'den flaş Çarkıfelek itirafı: Kimseyle sevgili olmamış bakın nedenmiş!

Kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi sonucu uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iyileşmesinin ardından gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak TikTok'ta canlı yayında yaptığı ilginç hareketlerle gündeme gelen Mali geçtiğimiz akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı ve çarkıfelek programı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ekranların sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığını atlatmasının ardından geçtiğimiz akşam Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Son olarak TikTok'taki canlı yayınlarıyla gündeme gelen Erbil, sahnede 'çarkıfelek' programı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaparak, hayranlarını kahkahaya boğdu.

Erbil'den samimi itiraf

Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklama ve hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne alan Erbil, yıllarca sunuculuğunu üstlendiği 'Çarkıfelek' programı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Programa katılan kimseyle sevgili olmadığını söyleyen şovmen, "Çarkıfelek’ten kimler geldi kimler geçti, ne hostesler çıktı yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım"dedi. Mali'nin bu açıklaması onu izlemeye gelenleri güldürdü.

TikTok'taki hareketleri gündem oldu

Mehmet Ali Erbil, son zamanların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta kendine hesap açtı. Erbil'in uygulamada canlı yayınlar açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak canlı yayında izleyenlere dil çıkarması, "TikTok'çu geldi hanım" diye bağırması tepkilere neden olmuştu. Takipçileri ünlü şovmene bu hareketlerinden dolayı "Saçma sapan hareketler, hiç size yakışıyor mu?" "Hiç komik değil", "Delirdin artık", "Hiç yaşınıza yakışıyor mu?", "Yaşa başa bak hareketlere bak" gibi eleştirilerde bulunmuştu.

TikTok'tan kazandığı para ortaya çıktı

Televizyon ekranlarının fenomeni Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu rahatsızlığının ardından sosyal medyaya merak sardı. TikTok'ta hesap açarak canlı yayınlar yapan ünlü şovmen'in kazandığı para ortaya çıktı. Fenomen uygulama Tiktok’tan güzel kazanç elde eden Erbil’in açtığı canlı yayınlarda günlük 70-100 bin TL kazanç sağladığı iddia edildi.

Ece Ronay'dan sert tepki

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay davalık olduğu Mehmet Ali Erbil'in Tiktok'ta canlı yayın açarak, pahalı hediyeler istemesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Taciz iddiaları ile gündeme gelen ikilinin arasının açık olduğu bilinirken fenomen Ronay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" ifadelerini kullanmıştı.