Bahçeli'den 'KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek diyen Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarları döneminde tüm KHK'lların affedileceğini söylelen CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "KHK'lılara af düşünülemez. Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) disiplin ve yönetim kurulları ile toplantı yaptı. Kritik toplantının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Az önce televizyonların olduğu yerde söyledim. KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması vardı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine ilişkin vaadini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'lıların dönüşü mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, bunun 15 Temmuz'a ihanet olduğunu belirterek, kimsenin darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların katillerini affa cesaret edemeyeceğini bildirdi.