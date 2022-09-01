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Hazal kaya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu! "Ayağa bile kalkamıyorum" dedi korkuttu

Hazal kaya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu! "Ayağa bile kalkamıyorum" dedi korkuttu

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Hazal Kaya paylaşım yapmamasının nedenini hayranlarına açıkladı. Hastayım dedi kötü haberi böyle duyurdu.

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2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve günümüzde bile hala çok sık gündeme gelen, bir dönemin reyting rekortmen dizisi Aşk-ı Memnu dizisinde 'Nihal Ziyagil' karakterini canlandıran ve tüm Türkiye'ye adını duyuran ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını üzdü.

İddialara sessiz kalmıştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin arasında yer alan Hazal Kaya bir süredir paylaşım yapmadığı için merak konusu olmuştu. Son zamanlarda hakkında eşiyle ayrıldığı ya da hamile olduğu yönünde çeşitli iddialar çıkan ünlü oyuncu birçoğuna cevap vermemeyi tercih etmişti.

"Evde baygın yatıyorum"

Bir çocuk annesi olan 31 yaşındaki ünlü oyuncu İnstagram hesabından paylaştığı bir hikaye ile sağlık durumunda sıkıntılar olduğunu sevenleriyle paylaştı. Hazal Kaya paylaşımında "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla."

"Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" dedi. İşte Hazal kaya'nın o paylaşımı

Hazal Kaya kimdir?

Gaziantep'de 1 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüyen güzel oyuncu 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Oyunculuk macerası ise  reklam filminde kamera karşısına geçmesiyle başlamıştır.

Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip kayıt yaptırmıştır. Kaya oyunculuk kariyerine ilk olarak reklam filmi çekimleri ile başlamıştı. Ünlü oyuncu ilk kez Genco adlı dizide başrol oynamış kariyerinin zirvesini ise Aşk-ı Memnu dizisi ile görmüştür. 

Hazal Kaya şimdilerde kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlidir ve Fikret Ali adında bir oğlu vardır.

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