CNZ Burak'ın meşhur beğendili kebap tarifi! Deneyip de beğenmeyeni bulamazsınız

Beğendili kebap Türk mutfağında et ile yapılan yemekler arasında en popüler yerlerinden biri olarak göze çarpıyor. İşte beğendili kebap malzemeleri ve tarifi...

Abone ol

Et yemekleri kuşkusuz Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Hemen hemen her yemekte kullanılan et ile türlü türlü yemekler yapmak mümkün. İnternet üzerinden araştırılan yemek tarifleri arasında beğendili kebap oldukça merak ediliyor.

Başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin tarifini araştırdığı beğendili kebabın, malzeme ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

Beğendili kebap tarifi için malzemeler

500 gram dana kuşbaşı eti

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Beğendi için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

50 gram kaşar peyniri

Beğendili kebap tarifinin pişirme önerisi

Beğendinin içerisine kaşar peyniri ilave etmeden de yapabilirsiniz. Peynir tadından hoşlanıyorsanız peynir miktarını arttırarak da hazırlayabilirsiniz.

Beğendili kebap tarifi nasıl yapılır?

Patlıcan yemeklerinin içersin de en çok et ile birbirine uyan lezzetlimi lezzetli yemeklerden biride Hünkar beğendili kebap.

Buyurun bugünde hep birlikte beğendili kebabımızı beraber yapalım. Önce etleri kuşbaşı doğrayalım .Hazırlayalım. Orta boy tencerede iki kaşık tereyağını koyalım soğanları küp küp doğrayalım .Tencerede biraz kavuralım. Üzerine etleri ilave edelim on dakika daha kavuralım. Domates salçasını, biber salçasını, tuzunu karabiberini koyalım .Üzerine bir bardak sıcak su koyarak kaynamaya bırakalım. Kebabımızı 30 dakika pişirelim ocağı kapatalım bir kenarda hazırda bekletelim.

Beğendili:

Patlıcanlarımızı közleyelim. Közleme işini gözleme sacı, kavurma sacı yada geniş teflon tavada yapabilirsiniz. Közlediğimiz patlıcanların kabuklarını soyalım .Kararmaması için bir kabın içersine su az tuz ve birazda limon suyu koyup bekletelim. Sudan çıkaralım suyunu sıkalım ekmek tahtası üzerinde ince ince kıyalım. Ayrı bir tavaya kalan tereyağını koyalım eritelim unu ilave edelim .Beş dakika kavuralım içersine kıyılmış patlıcanları, kaynamış sütü, tuzu ve rende kaşarıda ilave edelim kısık ateşte hızlıca tahta kaşıkla karıştıra karıştıra muhallebi kıvamı alanakadar karıştıralım hazırlayalım ocağımızı kapatalım. Beğendiyi dört eşit çekilde servis tabaklarına paylaştıralım üzerine kebaptan koyarak servis yapalım. Beğendili kebabımız servise hazır. Afiyet olsun

Beğendili kebap tarifinin servis önerisi

Dilerseniz tereyağı ve salçayı eriterek bir sos hazırlayabilir, üzerine gezdirebilirsiniz.