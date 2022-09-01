Kardeşlerim Asiye bu kez dozunu kaçırdı! Minisiyle poz verdi "Elbiseyi gören var mı?"

17 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, rol aldığı projelerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mini elbisesi ile kamera karşısına geçen yeteneğin paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Abone ol

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde ise 'Kardeşlerim' dizisiyle izleyicinin karşına çıkıyor. Genç yaşına rağmen oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 17 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyadaki pozlarıyla da magazin gündemine de damga vurmaya devam ediyor.

Minisiyle büyüledi

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü isimlerden biri. Sosyal medya platformu Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Çoşkun, son olarak mini elbisesi ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Genç oyuncunun takipçileri, "Bu ne güzellik", "Gülüşüne kurban olurum", "Çokkk güzelsin", "Muhteşemsin" yorumlarında bulundular.

İşte herkesi etkileyen o pozları;

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kardeşlerim'in Asiye'i Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında derlediğimiz bazı bilgiler...

Su Burcu Yazgı Coşkun, İstanbul’da 15 Nisan 2004 yılında dünyaya gelmiştir. *Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde ortaöğretim eğitimine devam etmektedir.

İlk oyunculuk deneyimi

*İlk oyunculuk deneyimini “Karadayı” dizisinde tadan genç yetenek dizide Neşe karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu ayrıca Sen Üzülme, Sana Bir Sır Vereceğim, Kadın, Kara Yazı, Kuzgun ve Aşk Yeniden gibi projelerde de yer almıştır. Şimdilerde ise ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim” dizisinde başrolüyle oyunculuk kariyerine devam eden Çoşkun, bir zamanlar TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da gösterdiği oyunculuk performasnıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

*Kardeşlerim dizisindeki hayat verdiği Asiye karakteri ile benzer yönlerinin olup olmadığını sorusuna cevap veren güzel oyuncu; "Asiye anne ve babasını, üstüne abisini kaybetmiş ve hayatın gerçekleriyle çok erken çarpışmış bir genç kız. Haliyle yaşıtları gibi davranamıyor, onlar kadar ergenliğini eğlenerek geçiremiyor çünkü büyük sıkıntıları var. Ben de Asiye gibi yaşıtlarıma göre daha olgun olduğumu söyleyebilirim. Benimki mecburiyetten değil, sadece eğlenceye hiçbir zaman o kadar düşkün olmadım. Çünkü benim en çok zevki aldığım şey sanat. O yüzden genelde oyunculukla meşgul oluyor ya da bir şeyler üzerine çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.