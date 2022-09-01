Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! Pastane usulü tel tel zeytinli açma tarifi

Sıcacık ve tel tel oluşuyla yiyenin bir daha yemek isteyeceği pastane usulü zeytinli açma tarifini sizler için hazırladık. Mahalleli açma kokusunu duyup kapınız dayandığında hiç şaşırmayın. Bu açma tarifini sır gibi saklayacaksınız. Kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak pastane usulü tel tel zeytinli açma tarifi...

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Pastanelerin, fırınların önünden geçerken aldığınız o muhteşem yeni pişmiş poğaça, ağma kokusunun aynısını komşularınız sizin evin önünden geçerken alacak. bu zeytinli tel tel olan açma tarifi sayesinde evinize kahvaltıya gelenler sıra oluşturacak. Yumuşacık oluşuyla tadını damaklarda bırakacak olan bu açma tarifini, tarif defterinize eklemeyi sakın ihmal etmeyin. İşte vazgeçilmesiniz haline gelecek pastane usulü tel tel zeytinli açma tarifi...

Tel tel zeytinli açma için malzemeler:

- 2 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı şeker

- 1 paket yaş maya

- 1 paket instant maya

- 2 adet yumurta akı

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 7 su bardağı un

İçi için:

- 1 kase zeytin ezmesi

- 1 kase sıvı yağ

Üzeri için:

- 2 adet yumurta sarısı

- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Zeytinli açma yapılışı:

- Zeytinli tel tel açma yapımına ilk önce sütü biraz ısıtıp, hamuru yoğuracağınız kabın içine koyarak başlayın.

- Daha sonra yoğurma kabının içine sıvı yağı, şekeri, mayaları, tuzu ve yumurta aklarını ilave edip, bütün malzemeleri iyice karıştırın.

- En son yavaş yavaş unu ilave edin ve yoğurun. Daha sonra hamurun üzerini kapatıp uygun bir yere koyun ve yarım saat mayalanmaya bırakın.

- Yarım saatin sonunda mayası gelen hamurunuzu 3 eşit parçaya bölün.

- İlk bezeyi alıp önce elinizde biraz büyütün sonra büyükçe açın. Açtığınız açma hamurunun üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirin.

- Daha sonra 3 yemek kaşığı da zeytin ezmesi sürün. Süreceğiniz zeytin ezmesinin miktarı size kalmış, isteyen daha az veya daha çok koyabilir. Zeytini evde hazırlayıp, rondoda çekebilirsiniz ya da hazır da kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz zeytini küçük küçük doğrayıp da kullanabilirsiniz. İsteyen hazır kullanır.

- Açtığınız hamuru kenarından başlayıp, rulo şeklide sarın.

- Sonra elinizle sıka sıka uzatın ve kıvırarak burma şekline getirin.

- Burma şeklini verdiğiniz hamuru önce ikiye, daha sonra tekrar ikiye bölün. Böylelikle 4 tane açmanız oldu.

- Böldüğünüz hamurların iki ucunu birleştirip, tepsiye dizin.

- Diğer iki bezeyi de aynı şekilde yapın.

- Hazırladığınız ve tepsiye dizdiğiniz açmaları yarım saat de tepside mayalandırın.

- Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 250 dereceye ayarlı fırında üzerleri kızarana dek pişirin.

- Piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...