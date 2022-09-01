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Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğalgaz zammına tepki! Evi de sanayiyi de vurur acil çare bulun

Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğalgaz zammına tepki! Evi de sanayiyi de vurur acil çare bulun

AK Parti MKYK üyesi Şamil taylar, gece yarısı elektrik ve doğalgaz ücretlerine gelen zamların ardından "Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" paylaşımı yaptı.

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AK Parti MKYK üyesi eski milletvekili Şamil Tayyar da gece yarısı elektrik ve doğalgaz ücnretlerine gelen fahiş zamma tepki gösterdi. "Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur" diyen Tayyar, bunun enflasyonu artıracağını belirterek ivedilikle çare bulunmasını istedi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" ifadesini kullandı. 

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