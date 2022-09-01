Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek

Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen tatlılar için internette türlü türlü tarifler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise tarak tatlısı. İşte ağzınızı tatlandıracak lezzetli ve yapımı kolay tarak tatlısı malzemeleri ve tarifi.

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Tatlılar Türk mutfağında oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle akşam yemeklerinden sonra daha çok tüketilen tatlılar, birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Türk mutfağında yüzlerce çeşit tatlı bulunurken, bazılarının yapımı kolay, bazıları ise biraz uğraştırabiliyor.

Bu kolay tarifler arasında yer alan tarak tatlısı ise internet üzerinden tarifi en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor. Peki tarak tatlısı malzemeleri nelerdir ve tarak tatlısı nasıl yapılır? İşte damaklarınızda tat bırakacak ve herkesin beğenisini kazanabilecek tarak tatlısı malzemeleri ve tarifi..

Tarak tatlısı tarifi için malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağı şeker

100 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 çay bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç malzemesi için;

Ceviz arzunuza göre Fındıkta koyabilirsiniz

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3, 5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerine;

Fıstık

Tarak tatlısı tarifi nasıl yapılır?