Kocanıza kilo aldıran nefis tarak tatlısı tarifi! Eşinizi gören karısı iyi bakıyor diyecek
Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen tatlılar için internette türlü türlü tarifler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise tarak tatlısı. İşte ağzınızı tatlandıracak lezzetli ve yapımı kolay tarak tatlısı malzemeleri ve tarifi.Abone ol
Tatlılar Türk mutfağında oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle akşam yemeklerinden sonra daha çok tüketilen tatlılar, birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Türk mutfağında yüzlerce çeşit tatlı bulunurken, bazılarının yapımı kolay, bazıları ise biraz uğraştırabiliyor.
Bu kolay tarifler arasında yer alan tarak tatlısı ise internet üzerinden tarifi en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor. Peki tarak tatlısı malzemeleri nelerdir ve tarak tatlısı nasıl yapılır? İşte damaklarınızda tat bırakacak ve herkesin beğenisini kazanabilecek tarak tatlısı malzemeleri ve tarifi..
Tarak tatlısı tarifi için malzemeler
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1 yumurta
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1 çay bardağı şeker
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100 gr oda sıcaklığında tereyağı
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1 çay bardağı irmik
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1 çay bardağı sıvı yağ
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1 çay bardağı Hindistan cevizi
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1 çay bardağı yoğurt
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1 paket vanilya
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1 çay kaşığı kabartma tozu
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Aldığı kadar un
İç malzemesi için;
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Ceviz arzunuza göre Fındıkta koyabilirsiniz
Şerbeti için;
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3 su bardağı şeker
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3, 5 su bardağı su
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1 yemek kaşığı limon suyu
Üzerine;
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Fıstık
Tarak tatlısı tarifi nasıl yapılır?
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Tarak tatlısı için öncelikle şerbeti yapmakla başlayın.
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Şeker ve suyu derin bir tencerede iyice karıştırın.
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Ocağın altını orta derecede açın.
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Tencere kaynamaya başlayınca tencereye limon suyunu ekleyin.
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Şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakın.
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Yumurta, tereyağı, sıvı yağı, pudra şekeri, yoğurt, irmik, kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu güzelce karıştırıp hamuru güzelce yoğurun.
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Hindistan cevizi ve yumurta beyazını da ekleyip güzelce yoğurmayı sürdürün.
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Yoğurmaya devam ettikçe yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
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Elde ettiğiniz bu yumuşak hamurdan küçük parçalar koparın.
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(HİJYEN İÇİN ÖNEMLİ) Elde ettiğiniz bu hamur parçalarını, daha önce kullanmadığınız bir tarağın üzerine bastırıp hamur parçasını açın.
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Tarağın üzerinde açtığınız küçük hamur parçasının içine ceviz veya badem koyup, düzenli bir şekilde kapatın.
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Daha sonra hamur parçasını taraktan ayırıp ceviz veya badem içinde kalacak şeklinde yuvarlayın.
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Tatlının üzerine yumurta sarısını sürüp, badem veya cevizle süsleyip pişirin.
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Tatlı biraz ılındıktan üzerine soğuttuğunuz şerbeti dökün. Tatlınız hazır servis edilmeye hazır afiyet olsun.