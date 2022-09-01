Hesabından 100 dolar çeken kadına 10.5 milyon dolar yattı! 7 ay sonra fark edilince...

Avustralya'da bir kadın hesabına 100 dolar çekmek istedi. Yaşanan sistemsel hata nedeniyle kadına 10.5 milyon Avustralya doları yattı. Kadın kendine yeni bir ev alırken kalan parayı başka bir hesaba transfer etti. Crypto.com aylar sonra hatayı fark edince paranın peşine düştü.

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Melbourne'de yaşayan Thevamanogari Manivel, geçen yıl mayıs ayında, kripto para borsası Crypto.com'dan 100 Dolar geri ödeme almayı bekliyordu.

Ancak yapılan büyük bir hata ve karışan hesaplar olaya dahil olan herkesin hayatını altüst edecekti.

Ürünlerinin tanıtımı için reklamlarında ABD’li aktör Matt Damon'ı oynatan ve büyük sponsorluk anlaşmalarına imza atan Singapur merkezli şirket böylesine kritik bir hatayı öngörememişti.

100 dolar yerine 10 milyon dolar!

Mahkeme belgelerine göre şirket müşteriye 100 dolar yerine yanlışlıkla 10.474.143 dolar aktardı. Rutin bir denetim sırasında Crypto.com, yaptığı hatayı keşfetti ve yasal işlemlere başladı.

Kadının bankası Commonwealth Bank da davalı olarak listelendi, ancak şirket, bankaya karşı ‘esaslı’ bir nihai tazminat talep etmedi.

Yüzde 10 faizle geri ödemesi istendi

Yaşanan hatanın ardından parayı kızı ve kız kardeşi gibi aile üyeleri de dahil olmak üzere altı kişiye daha hediye eden Manivel başına geleceklerden habersizdi. Yanlışlıkla banka hesabına aktarılan 10,4 milyon dolar harcayan kadına tüm parayı artı yüzde 10 faizi ve yasal masrafları geri ödemesi emredildi.

Şirket 7 ay boyunca fark etmedi

Victoria Yüksek Mahkemesi yargıcı James Elliott “Olağanüstü bir şekilde, davacıların bu önemli hatayı yaklaşık yedi ay sonra, 2021 Aralık ayının sonlarına kadar fark etmedikleri iddia edildi” dedi.

Kripto şirket lehine karar

Geçen haftanın sonunda mahkeme Crypto.com lehine karar verdi ve tüm paranın yanı sıra daha fazla masrafın geri ödenmesine karar verdi, ancak sanıklardan bu konuyla ilgili henüz herhangi bir yanıt alamadı.

Kız kardeşine aldığı 1.3 milyonluk evi satacak

Bu mahkeme emri, Bayan Manivel'in kız kardeşinin, tamamen haksız ödeme yoluyla edindiği bildirilen, Melbourne’deki 1,35 milyon dolarlık evini satmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Mahkeme, Manivel'in Craigieburn'de kız kardeşi Thilagavathy Gangadory'ye ‘hediye’ olarak dört yatak odalı, dört banyolu bir ev satın aldığını açıkladı. Şirket yasal mücadelesine şubat ayı başlarında başladı ve Thevamanogari Manivel'in hesaplarını dondurmayı başardı.

Ancak o zamana kadar paranın çoğu kadının kardeşleri ve akrabaları arasında paylaşılmıştı bile... Yargıç James Elliott kararını verirken “Mülklerin yanlış ödenmiş fonlarla satın alındığı ve yanlış ödeme yapılmamış olsaydı asla bu ailenin elinde olmayacağı tespit edildi” dedi.