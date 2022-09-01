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Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı Celal Şengör'ü o sözleri için ifadeye çağırdı

Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı Celal Şengör'ü o sözleri için ifadeye çağırdı

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir programda kullandığı "'Musa diye bir peygamber yok İbrahim de hiç yaşamamış'" ifadeleri dolayısıyla dini değerleri aşağılama iddiasıyla ifadeye çağırıldı.

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TELE 1’e konuşan Avukat Celal Ülgen, Prof. Dr. Celal Şengör’ün ifadeye çağırıldığını açıkladı.

Ülgen, “HaberTürk’te 23 Mayıs 2022’de Celal Şengör’ün İbrahim ve Musa’nın Mısır’dan çıkışıyla ilgili yaptığı değerlendirme üzerine ifadeye çağırmışlar. Bilim tarihine uygun görüş açıkladığı için halkın bir kısmının dini değerlerine aşağılama suçu yöneltilmiş” dedi.

Celal Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı Habertürk yayınında özetle şunları söylemişti:

Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denilen aslında…. Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır Meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.

İfadeye çağıran Gülşen'i tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk

Şengör'ü ifadeye çağıran savcının şarkıcı Gülşen'i “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklamaya sevk eden Türkşad Kunthan Uçuk olduğu öğrenildi.

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