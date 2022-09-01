BIST 3.168
DOLAR 18,20
EURO 18,28
ALTIN 998,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akşam eve dönmedi ölü bulundu gerçek kısa sürede anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akşam eve dönmedi ölü bulundu gerçek kısa sürede anlaşıldı

MUĞLA’nın Milas ilçesinde akşam evine dönmeyen ve yol kenarında ölü bulunan şahsa bir aracın çarptığı tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Kırcağız Mahallesi’nde ikamet eden 37 yaşındaki Erkan Şahin olduğu ve araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erkan Şahin’in dün akşam da eve gitmediği öğrenildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Şahin’in cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine çarpan aracın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan basınından gündemi sarsan iddia: Zelenki İtalya'daki lüks villasını Ruslar'a kiraladı
İtalyan basınından gündemi sarsan iddia: Zelenki İtalya'daki lüks villasını Ruslar'a kiraladı
Özgür Demirtaş "Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek" deyip ekledi: Özgür Hoca dediydi dersiniz...
Özgür Demirtaş "Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek" deyip ekledi: Özgür Hoca dediydi dersiniz...
Akılalmaz doktorculuk oyunu! İnşaat işçisi yakayı ele verdi ifadesi ve geçmişi şoke etti
Akılalmaz doktorculuk oyunu! İnşaat işçisi yakayı ele verdi ifadesi ve geçmişi şoke etti
Maç sonu Balotelli ile kavga eden Montella: Kendime hakim olamadım
Maç sonu Balotelli ile kavga eden Montella: Kendime hakim olamadım
ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı
ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı
20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...
20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...
Bolu'daki su zehirlenmeleri! Bir kişi ölmüştü valilik son durum açıkladı
Bolu'daki su zehirlenmeleri! Bir kişi ölmüştü valilik son durum açıkladı
Eski CHP'li isim Mehmet Sevigen: Altılı masa HDP'ye bakanlık verebilir
Eski CHP'li isim Mehmet Sevigen: Altılı masa HDP'ye bakanlık verebilir
Gizli saklı aşk yaşıyorlardı! Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı o düğünde belgelendi
Gizli saklı aşk yaşıyorlardı! Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı o düğünde belgelendi
'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti
'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti